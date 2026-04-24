Sufre Boca: se lesionó una de sus figuras y estará afuera de las canchas por varias semanas

Sufre Boca: se confirmó que Ander Herrera tiene un desgarro

Los estudios realizados este viernes, tras la goleada sobre Defensa Florencio Varela, ratificaron un desgarro grado 2 que lo obligará a parar justo cuando atravesaba su mejor tramo desde que llegó al club.

El vasco sufre esta situación porque se había afirmado como titular y era una de las piezas más importante del equipo auriazul.

Desde su arribo a Boca en 2025, las lesiones han complicado a Herrera. En en menos de un año en La Ribera, es el sexto problema muscular que padece el jugador nacido en España hace 36 años.

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En el 2026 ex Athletic de Bilbao y PSG de Francia ya había padecido un desgarro grado 1 en el recto anterior del muslo derecho, y esta nueva lesión vuelve a sacarlo de la canchas cuando parecía haber dejado atrás esos inconvenientes. Al tratarse de una lesión grado 2, tendrá como mínimo un mes de recuperación.

Herrera tendrá como mínimo de tres a cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá duelos claves por Copa Libertadores ante Cruzeiro en Brasil y La Bombonera y ante Barcelona en Ecuador.

También, con la clasificación asegurada a los octavos de final del Torneo Apertura, Boca no podrá contar con el volante español en la fecha pendiente ante Central Córdoba, en octavos de final y en un posible cruce en cuartos de final.