A 8 años del fracaso en Rusia 2018, Jorge Sampaoli vuelve al fútbol argentino y no para ser DT de Boca

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Antes y después la carrera del director técnico pasó por Perú, Chile, Ecuador, España, Brasil y Francia para llegar finalmente al país, donde más de una vez figuró entre los candidatos a dirigir a Boca y a algún otro equipo.

Embed #AHORA - ¡JORGE SAMPAOLI SERÁ EL DT DE TALLERES! Informa @arevalo_martin que el ex entrenador de la selección de Chile y de Argentina, entre otros equipos, dirigirá al conjunto cordobés a partir del próximo semestre.



#ESPNMundial pic.twitter.com/dLmZzuHiov — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2026

La trayectoria de Jorge Sampaoli

Argentino de Rosario 1996-97 y 200-01

Juan Aurich (Perú) 2002

Sport Boys (Perú) 2002-03

Coronel Bolognesi (Perú) 2004-06

Sporting Cristal (Perú) 2007

O'Higgins (Chile) 2008-09

Emelec (Ecuador) 2010

Universidad de Chile 2011-12

Selección de Chile 2012-16

Sevilla (España) 2016-17

Selección argentina 2017-18

Santos (Brasil) 2019

Atlético Mineiro (Brasil) 2020

Olympique de Marsella (Francia) 2020-22

Sevilla (España) 2022-23

Flamengo (Brasil) 2023

Rennes (Francia) 2024-25

Atlético Mineiro (Brasil) 2025-26

Ganó 5 títulos con la U de Chile y la Copa América 2015 con la selección trasandina.

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Sampaoli no dirigirá a Boca, pero será el DT de Talleres

Mientras Boca está sin DT, pero está a punto de cerrar el arribo del Vasco Arruabarrena, Jorge Sampaoli negoció en los últimos días su nuevo contrato con Talleres y solo falta el anuncio oficial.

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El experimentado entrenador no dirige desde febrero del 2026 cuando se desvinculó del Atlético Mineiro de Brasil.