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A 8 años del fracaso en Rusia 2018, Jorge Sampaoli vuelve al fútbol argentino y no para ser DT de Boca

A 8 años del resonante fracaso de la Selección argentina en Rusia 2018, Jorge Sampaoli tiene todo acordado para dirigir a un equipo del fútbol argentino después de 25 años

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Sampaoli vuelve a dirigir en el país.

Sampaoli vuelve a dirigir en el país.

A 8 años del resonante fracaso de la Selección argentina en Rusia 2018, Jorge Sampaoli tiene todo acordado para dirigir a un equipo del fútbol argentino después de 25 años.

A los 66 años, el entrenador nacido en Casilda, Santa Fe, firmará un contrato por 18 meses para ser el nuevo DT de Talleres de Córdoba, su primer club en Primera División y el segundo en el país donde solo dirigió a Argentino de Rosario en 1996-97 y 2000-01.

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Todo listo para que Jorge Sampaoli dirija a Talleres de Córdoba.

Todo listo para que Jorge Sampaoli dirija a Talleres de Córdoba.

A decir verdad Sampaoli dirigió a la Selección entre 2017 y el Mundial 2018 cuando los malos resultados y los problemas de convivencia con el plantel determinaron su salida.

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Antes y después la carrera del director técnico pasó por Perú, Chile, Ecuador, España, Brasil y Francia para llegar finalmente al país, donde más de una vez figuró entre los candidatos a dirigir a Boca y a algún otro equipo.

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La trayectoria de Jorge Sampaoli

  • Argentino de Rosario 1996-97 y 200-01
  • Juan Aurich (Perú) 2002
  • Sport Boys (Perú) 2002-03
  • Coronel Bolognesi (Perú) 2004-06
  • Sporting Cristal (Perú) 2007
  • O'Higgins (Chile) 2008-09
  • Emelec (Ecuador) 2010
  • Universidad de Chile 2011-12
  • Selección de Chile 2012-16
  • Sevilla (España) 2016-17
  • Selección argentina 2017-18
  • Santos (Brasil) 2019
  • Atlético Mineiro (Brasil) 2020
  • Olympique de Marsella (Francia) 2020-22
  • Sevilla (España) 2022-23
  • Flamengo (Brasil) 2023
  • Rennes (Francia) 2024-25
  • Atlético Mineiro (Brasil) 2025-26

Ganó 5 títulos con la U de Chile y la Copa América 2015 con la selección trasandina.

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Sampaoli no dirigirá a Boca, pero será el DT de Talleres

Mientras Boca está sin DT, pero está a punto de cerrar el arribo del Vasco Arruabarrena, Jorge Sampaoli negoció en los últimos días su nuevo contrato con Talleres y solo falta el anuncio oficial.

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El experimentado entrenador no dirige desde febrero del 2026 cuando se desvinculó del Atlético Mineiro de Brasil.

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