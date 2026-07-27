Tras rescindir su contrato con River, Juanfer Quintero volvió a jugar al fútbol

River se quedó sin el mediocampista cafetero.

A 48 horas de salir de River, reapareció Juanfer Quintero sobre el césped

La desvinculación contractual entre el mediocampista cafetero y la dirigencia de River se definió de manera precipitada luego de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro.

Sin embargo, el lapso entre la firma de la rescisión y su retorno a la actividad sobre un terreno de juego fue sumamente breve. A solo 48 horas de quedar con el pase en su poder, el talentoso mediocampista se mostró realizando movimientos dentro de una cancha.

El escenario fue el Estadio Atanasio Giradot en Medellín en el partido de despedida de Macnelly Torres donde se enfrentaron integrantes del equipo de Atlético Nacional de 2016 contra la selección de Colombia de 2014, equipo del que fue parte Juanfer Quintero.

Juanfer Quintero se volvió a colocar la camiseta de Colombia tras su salida de River.

El cierre de la etapa en Núñez y el horizonte profesional del volante

La salida de Quintero concluye una etapa en la institución donde su protagonismo había disminuido considerablemente en las últimas presentaciones oficiales. Las discrepancias en los conceptos del juego con el cuerpo técnico terminaron por precipitar la interrupción del vínculo que unía a ambas partes.

Tras haber quedado libre luego de rescindir el contrato, el futbolista evalúa sus opciones en el mercado de pases para definir dónde continuará su carrera profesional.

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Su presencia sobre el césped confirma la intención de no perder ritmo deportivo mientras se resuelven las negociaciones para su incorporación a un nuevo club.