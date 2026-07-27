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Está sin club

Tras rescindir su contrato con River, Juanfer Quintero volvió a jugar al fútbol

Juan Fernando Quintero volvió a mostrarse públicamente sobre el césped apenas 48 horas después de concretar la desvinculación definitiva de River

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El ex River volvió a jugar tras no regresar al Millo.

El ex River volvió a jugar tras no regresar al Millo.

La salida de Juan Fernando Quintero de River Plate sumó un nuevo capítulo ya que apenas dos días después de haber sellado la rescisión formal de su vínculo con la institución argentina, el futbolista colombiano fue visto nuevamente en un campo de juego.

El cierre de la etapa del volante en la entidad de Núñez se aceleró tras una serie de diferencias en el aspecto futbolístico y la pérdida de continuidad en el equipo.

La rápida reaparición del jugador en una cancha generó un fuerte impacto entre los hinchas del Millonario, quienes siguieron de cerca los instantes posteriores a su partida.

River se qued&oacute; sin el mediocampista cafetero.

River se quedó sin el mediocampista cafetero.

A 48 horas de salir de River, reapareció Juanfer Quintero sobre el césped

La desvinculación contractual entre el mediocampista cafetero y la dirigencia de River se definió de manera precipitada luego de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro.

Sin embargo, el lapso entre la firma de la rescisión y su retorno a la actividad sobre un terreno de juego fue sumamente breve. A solo 48 horas de quedar con el pase en su poder, el talentoso mediocampista se mostró realizando movimientos dentro de una cancha.

El escenario fue el Estadio Atanasio Giradot en Medellín en el partido de despedida de Macnelly Torres donde se enfrentaron integrantes del equipo de Atlético Nacional de 2016 contra la selección de Colombia de 2014, equipo del que fue parte Juanfer Quintero.

Juanfer Quintero se volvi&oacute; a colocar la camiseta de Colombia tras su salida de River.

Juanfer Quintero se volvió a colocar la camiseta de Colombia tras su salida de River.

El cierre de la etapa en Núñez y el horizonte profesional del volante

La salida de Quintero concluye una etapa en la institución donde su protagonismo había disminuido considerablemente en las últimas presentaciones oficiales. Las discrepancias en los conceptos del juego con el cuerpo técnico terminaron por precipitar la interrupción del vínculo que unía a ambas partes.

Tras haber quedado libre luego de rescindir el contrato, el futbolista evalúa sus opciones en el mercado de pases para definir dónde continuará su carrera profesional.

Su presencia sobre el césped confirma la intención de no perder ritmo deportivo mientras se resuelven las negociaciones para su incorporación a un nuevo club.

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