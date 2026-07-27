"Mi vida cambió para siempre": se vacunó contra el COVID, no pudo volver a caminar y demandó a AstraZeneca

A las pocas horas de recibir el pinchazo, la mujer comenzó a sentir dolores musculares intensos y calambres punzantes en las extremidades, aunque lo peor llegó a la mañana siguiente: al intentar incorporarse de la cama para ir a trabajar, su cuerpo no respondió y cayó desplomada al suelo.

Por lo sucedido, ahora Flavia debe desplazarse en andador.

Según detalló en un reciente informe el portal iProfesional, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto, donde los médicos le realizaron punciones lumbares y diversos estudios de alta precisión.

Tras los análisis de rigor, los profesionales confirmaron lo peor: la mujer padecía el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia, una enfermedad autoinmune poco frecuente donde el organismo ataca sus propios nervios.

Un dictamen oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le otorgó un 75,60% de incapacidad laboral permanente. Hoy en día, Ochoa debe desplazarse utilizando un andador y convive con dolores crónicos.

"Empecé a sentir calambres y al otro día no me pude levantar. Hoy vivo con dolores intensos. Mi vida cambió un antes y un después", expresó la víctima.

La batalla judicial contra AstraZeneca y el Estado

Tras recibir una respuesta negativa en la vía administrativa por parte de los organismos de salud, la afectada tomó la decisión de acudir a la Justicia Federal. La presentación exige un resarcimiento económico por daño moral, incapacidad sobreviniente y pérdida del proyecto de vida.

Ahora, los tribunales deberán realizar peritajes médicos exhaustivos para determinar si existe un nexo causal directo entre la aplicación de la vacuna contra el COVID y el dramático diagnóstico neurológico que le impidió volver a caminar con normalidad.