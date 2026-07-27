Tiene 12 años, ama a Messi y convirtió el gol que hizo viral a un equipo de Mendoza en todo el país

Fue el último toque de una jugada colectiva que recorrió las redes sociales y trascendió las fronteras del país. Cerca de 15 pases consecutivos, paciencia para mover la pelota de un lado al otro, un desborde por la derecha y un centro preciso que Julián terminó empujando de cabeza al fondo del arco.

La secuencia, protagonizada por la categoría 2014 de Andes Fútbol Club de General Alvear, fue compartida miles de veces y despertó elogios por la manera de jugar de un grupo de chicos de apenas 11 años.

Sin embargo, cuando recuerda aquella acción, Julián no habla de su gol, sino del equipo.

"La jugada arrancó apenas empezó el partido", dijo Julián. Una mamá tuvo la idea de filmarla de principio a fin.

"La jugada empezó apenas arrancó el partido. Empezamos a hacer muchos pases con mis compañeros, el cinco abría la cancha, jugábamos todos, el nueve desbordó, tiró el centro y yo la cabeceé", resume con una naturalidad que sorprende para su edad.

Para él, el secreto de la viralización no estuvo en el cabezazo.

"Fue por los muchos pases que hicimos, por la jugada y por nuestra forma de jugar al fútbol", aclara.

Un chico de General Alvear que ama el fútbol

Julián nació el 19 de junio de 2014 y es alvearense de pura cepa.

Es el hijo de Miguel Alejandro Rosales, policía que trabaja en la ciudad de Mendoza, y de María Soledad de Gatica, que desde su casa cocina para vender y además tiene un emprendimiento de ropa.

Comparte la vida con sus hermanas, Francesca y la pequeña Paula, una familia que acompaña cada entrenamiento, cada viaje y cada partido.

Su historia con la pelota comenzó muy temprano.

El equipo completo. "Empezamos a hacer muchos pases con mis compañeros, el cinco abría la cancha, jugábamos todos, el nueve desbordó, tiró el centro y yo la cabeceé", relató Julián.

Tenía apenas cuatro años cuando cruzó por primera vez la puerta de Andes Fútbol Club para sumarse a la escuelita dirigida por los profesores Pichu Martínez y César Araya.

Desde entonces, prácticamente no dejó de jugar.

Hoy combina la escuela con los entrenamientos y el gimnasio, siempre con un objetivo claro.

"Me encantaría jugar en la Selección", desliza.

Y, como no podía ser de otra manera para un chico de su generación, tiene un referente indiscutido.

"Me gusta mucho Messi por su humildad y por su forma de jugar", aclara.

Un video viral que sorprendió hasta a los padres

La repercusión tomó por sorpresa incluso a las familias.

"Nosotros no lo podemos creer", admite María Soledad, en diálogo con Diario UNO.

Todo comenzó casi por casualidad.

Una mamá del plantel, Celeste Reynoso, filmó la jugada desde un costado de la cancha. Después, en una conversación entre padres, decidieron enviar el video a la página de redes sociales del club, conocida como "Crotitos".

Nadie imaginó lo que vendría después.

"Se empezó a viralizar de una forma que no podíamos creer", señala.

En cuestión de horas comenzaron a llegar mensajes, comentarios y felicitaciones desde distintos puntos del país.

Incluso el video cruzó fronteras y fue publicado por un medio brasileño.

"Lo que más felices nos hace es leer las cosas lindas que la gente escribe sobre los chicos", cuenta la mamá.

Mucho más que un gol y una jugada

Detrás del video hay una realidad que pocas veces se ve.

General Alvear es uno de los departamentos sureños de Mendoza, con distancias y un clima implacable, y sostener el fútbol infantil ahí implica un enorme esfuerzo para muchas familias.

Cada viaje representa rifas, sorteos, loterías y actividades para reunir dinero.

"Muchos somos trabajadores que vivimos al día y organizamos rifas para que los chicos puedan viajar", explica María Soledad.

La solidaridad aparece cuando hace falta.

Un equipo que es acompañado y apoyado por los padres y donde abunda la solidaridad.

Recuerda que, apenas unas horas antes de un partido, una mamá avisó que uno de los chicos no tenía botines.

"No había forma de salir a comprar unos nuevos, así que enseguida conseguimos un par prestado y solucionamos el problema", relata.

Ese espíritu, asegura, también se refleja dentro de la cancha.

Por eso, mientras el video sumaba reproducciones, los padres buscaron bajar la ansiedad.

"Les hablamos mucho. Les decimos que disfruten, que sigan entrenando, que sean humildes y que nunca pierdan el compañerismo", explica.

Un gol que también puso a General Alvear en el mapa

La viralización llegó en uno de los mejores momentos deportivos para el club.

La sexta división acababa de consagrarse campeona de la Copa Argentina y la institución atravesaba días de celebración.

Pero el gol de Julián tuvo un efecto inesperado.

"Nosotros estamos en el último departamento de Mendoza y mucha gente ni siquiera conocía General Alvear. Ahora hay personas que lo buscan en Google gracias al video", cuenta su mamá con orgullo.

Mientras tanto, Julián sigue siendo el mismo.

Va a la escuela, entrena, juega con sus amigos y sueña con parecerse a Messi.

El video muestra el instante en que convierte el gol.

Pero quienes conocen la historia saben que esa pelota entró al arco después de casi 15 pases.

Y que, aunque el último toque llevó la firma de Julián Rosales, el verdadero gol fue de un equipo entero que entendió, a los 12 años, que el fútbol se juega mucho mejor cuando la pelota pasa por todos.