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Boca debuta en el Torneo Clausura contra Deportivo Riestra: hora, dónde verlo y posibles formaciones

Después de ganarle al conjunto chileno por la Copa Sudamericana, Boca dará su primer paso en el torneo doméstico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Vasco dejó en claro que va por todo en Boca.

El Vasco dejó en claro que va por todo en Boca.

Boca juega hoy a partir de las 19.30 contra el siempre difícil Deportivo Riestra en condición de visitante por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize viene de ganarle a O'Higgins por 1 a 0 en la Copa Sudamericana y ahora va por más.

A continuación vas a conocer todo para poder ver el partido en un domingo lleno de fútbol.

Boca viene con el pie dulce.

Boca viene con el pie dulce.

Boca vs. Deportivo Riestra

El Vasco asumió en Boca y dejó en claro que va por todo, más allá que no disputará la Copa Libertadores. Pero por delante tiene cuatro competencias:

  • Torneo Clausura.
  • Copa Sudamericana.
  • Copa Argentina.
  • Copa Liga Profesional (se la dan al primero de la Tabla Anual).

Luego de ganarle al conjunto chileno, ahora debe jugar contra Deportivo Riestra y Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que quiere afrontar todos los frentes con una actitud ganadora.

Boca va por todo en el segundo semestre.

Boca va por todo en el segundo semestre.

La posible formación de Boca

  • Álvaro Montero.
  • Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco.
  • Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco.
  • Miguel Merentiel.
  • DT. Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Deportivo Riestra vs. Boca

  • Ignacio Arce.
  • Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo.
  • Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson.
  • Gonzalo Flores y Nicolás Banegas.
  • DT: Guillermo Duró.

Dónde ver a Boca

  • Hora: 19.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • Estadio: Guillermo Laza.

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