Boca debuta en el Torneo Clausura contra Deportivo Riestra: hora, dónde verlo y posibles formaciones

Boca juega hoy a partir de las 19.30 contra el siempre difícil Deportivo Riestra en condición de visitante por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize viene de ganarle a O'Higgins por 1 a 0 en la Copa Sudamericana y ahora va por más.
Después de ganarle al conjunto chileno por la Copa Sudamericana, Boca dará su primer paso en el torneo doméstico
Boca juega hoy a partir de las 19.30 contra el siempre difícil Deportivo Riestra en condición de visitante por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize viene de ganarle a O'Higgins por 1 a 0 en la Copa Sudamericana y ahora va por más.
A continuación vas a conocer todo para poder ver el partido en un domingo lleno de fútbol.
El Vasco asumió en Boca y dejó en claro que va por todo, más allá que no disputará la Copa Libertadores. Pero por delante tiene cuatro competencias:
Luego de ganarle al conjunto chileno, ahora debe jugar contra Deportivo Riestra y Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que quiere afrontar todos los frentes con una actitud ganadora.