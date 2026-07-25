San Lorenzo sigue en crisis y empezó el Torneo Apertura con una derrota ante Lanús

San Lorenzo, envuelto en una crisis institucional y deportiva que parece no tener fin, empezó el Torneo Clausura con una derrota frente a Lanús como visitante.
San Lorenzo, envuelto en una crisis institucional y deportiva que parece no tener fin, empezó el Torneo Clausura con una derrota frente a Lanús
San Lorenzo, envuelto en una crisis institucional y deportiva que parece no tener fin, empezó el Torneo Clausura con una derrota frente a Lanús como visitante.
El colombiano Yoshan Valois, a los 20' del segundo tiempo, fue el autor del único gol del encuentro en el que el mendocino Ignacio Perruzzi ingresó desde el banco para el Ciclón.
Eliminado de la Copa Argentina por Deportivo Riestra (perdió por penales), San Lorenzo sumó una nueva decepción y empezó mal el ciclo de Pipo Gorosito quien al menos pudo contar con Orlando Gill quien retornó a la titularidad después de haberse destacado en el Mundial 2026 con la selección de Paraguay.
Lanús es la contracara ya que durante la semana empezó bien la serie de Copa Sudamericana ante Cienciano y este sábado ganó en casa sus primeros 3 puntos en el Torneo Clausura.
Necesitado de un triunfo, San Lorenzo volverá al Nuevo Gasómetro para recibir el martes 28 a las 19 a Gimnasia y Esgrima.
Por el lado de Lanús, el encuentro ante Unión será el jueves 6 de agosto ya que antes, el miércoles 29, debe visitar en Cuzco a Cienciano para buscar el pase a octavos de final de la Copa Sudamericana.