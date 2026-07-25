San Lorenzo sigue en crisis y empezó el Torneo Apertura con una derrota ante Lanús

El colombiano Yoshan Valois, a los 20' del segundo tiempo, fue el autor del único gol del encuentro en el que el mendocino Ignacio Perruzzi ingresó desde el banco para el Ciclón.

San Lorenzo fue de mayor a menor ante Lanús.

Eliminado de la Copa Argentina por Deportivo Riestra (perdió por penales), San Lorenzo sumó una nueva decepción y empezó mal el ciclo de Pipo Gorosito quien al menos pudo contar con Orlando Gill quien retornó a la titularidad después de haberse destacado en el Mundial 2026 con la selección de Paraguay.