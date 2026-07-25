Lionel Messi reapareció públicamente en Rosario a menos de una semana de la final del Mundial 2026

MESSI DIJO PRESENTE EN LEONES



Lionel Messi asistió al partido de Leones de Rosario FC, el club del que es propietario. pic.twitter.com/RMQAzQ6VJN — 351 Deportes (@351Deportes) July 25, 2026

En todos los partidos del fútbol argentino este fin de semana se hizo un reconocimiento a la Selección argentina por su actuación en el Mundial 2026 e incluso en cancha de Newell's, ante Talleres, se hizo un homenaje al propio Messi.

Leones FC, el club de la familia Messi

Lionel Messi fue a ver a Leones FC, equipo que comenzó a competir esta temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino, y ocupa el 4to puesto de la Zona B luego de la caída de este sábado, por detrás de Cañuelas, Luján y Deportivo Español.

La institución es presidida por Matías Horacio Messi, uno de los hermanos mayores de Leo, y tiene a su hermana menor, María Sol, y a su sobrino Tomás Matías en la comisión directiva.

El partido tuvo además un detalle llamativo, ya que Central Córdoba alineó como titular a Joaquín Messi, mediocampista de 24 años con la camiseta número 10, formado en las inferiores de Newell’s, aunque no tiene ningún parentesco con Leo.