Lionel Messi reapareció públicamente en Rosario a menos de una semana de la final del Mundial 2026

A menos de una semana de la final del Mundial 2026 Lionel Messi reapareció públicamente en Rosario, más precisamente en Arroyo Seco, para ir a la cancha a ver a Leones FC.
A menos de una semana de la final del Mundial 2026 Lionel Messi reapareció públicamente en Rosario para ir a la cancha a ver a Leones FC.
A menos de una semana de la final del Mundial 2026 Lionel Messi reapareció públicamente en Rosario, más precisamente en Arroyo Seco, para ir a la cancha a ver a Leones FC.
El capitán de la Selección argentina fue a ver al equipo de su familia (su hermano Matías es el presidente) que perdió 2 a 0 ante Central Córdoba por el Torneo de Primera C.
Encapuchado y acompañado de su hijo Mateo, Messi llegó con el encuentro ya iniciado y se ubicó en una terraza del estadio de Unión de Arroyo Seco desde donde saludó sonriente a la gente que se agolpó esperando la salida para verlo.
En todos los partidos del fútbol argentino este fin de semana se hizo un reconocimiento a la Selección argentina por su actuación en el Mundial 2026 e incluso en cancha de Newell's, ante Talleres, se hizo un homenaje al propio Messi.
Lionel Messi fue a ver a Leones FC, equipo que comenzó a competir esta temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino, y ocupa el 4to puesto de la Zona B luego de la caída de este sábado, por detrás de Cañuelas, Luján y Deportivo Español.
La institución es presidida por Matías Horacio Messi, uno de los hermanos mayores de Leo, y tiene a su hermana menor, María Sol, y a su sobrino Tomás Matías en la comisión directiva.
El partido tuvo además un detalle llamativo, ya que Central Córdoba alineó como titular a Joaquín Messi, mediocampista de 24 años con la camiseta número 10, formado en las inferiores de Newell’s, aunque no tiene ningún parentesco con Leo.