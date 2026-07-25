River pierde con Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura

Con el Chacho Coudet suspendido el equipo local fue dirigido por Ariel Broggi, ex DT de Gimnasia y Esgrima, quien volvió a ser su ayudante durante la pretemporada.

River empezó con más protagonismo, pero a los 21' Gonzalo Morales abrió el marcador para sorpresa de todos los presentes en el Monumental.