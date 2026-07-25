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River pierde con Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura

River recibe a Barracas Central en el estadio Monumental. Nicolás Otamendi es titular y Ángel Correa está en el banco

Por UNO

River hace su estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y por la primera fecha de la Zona B recibe a Barracas Central en el estadio Monumental.

Nazareno Arasa es el encargado de impartir justicia

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Con el Chacho Coudet suspendido el equipo local fue dirigido por Ariel Broggi, ex DT de Gimnasia y Esgrima, quien volvió a ser su ayudante durante la pretemporada.

River empezó con más protagonismo, pero a los 21' Gonzalo Morales abrió el marcador para sorpresa de todos los presentes en el Monumental.

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