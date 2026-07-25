Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fútbol

Sin Paredes, los cambios que Arruabarrena planifica en Boca

Rodolfo Arruabarrena, que le dio descanso a Leandro Paredes, meterá cambios en la visita de Boca a Deportivo Riestra

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El DT de Boca meterá cambios en el equipo titular.

El DT de Boca meterá cambios en el equipo titular.

Tras la victoria por 1 a 0 ante O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Boca inició una intensa seguidilla de cinco partidos pocos días. Para nivelar las cargas y evitar el desgaste físicoen, Rodolfo Arruabarrena meterá varios cambios de cara al partido con Deportivo Riestra.

La principal novedad es la ausencia de Leandro Paredes, a quien el Vasco obligó a tomarse días de descanso tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección argentina y jugar los noventa minutos frente a los chilenos.

Leandro Paredes no concentrar&aacute; para la visita de Boca a Deportivo Riestra.

Leandro Paredes no concentrará para la visita de Boca a Deportivo Riestra.

Arruabarrena mete cambios en Boca

En el mediocampo, el lugar de Paredes será ocupado por Santiago Ascacíbar, quien el jueves pasado ocupó un lugar entre los suplentes. El campeón del mundo no entrenó ni viernes ni sábado por la decisión del cuerpo técnico de preservarlo.

En la defensa, Dylan Gorosito le dejará su puesto a Malcom Braida. Si bien el juvenil tuvo un buen rendimiento ante O'Higgins, donde fue reemplazado a 12 minutos del final, Arruabarrena prefiere no arriesgarlo, fundamentalmente con la incertidumbre de saber si Leandro Lozano llegará a la revancha.

Santiago Ascac&iacute;bar ocupar&aacute; el lugar de Leandro Paredes.

Santiago Ascacíbar ocupará el lugar de Leandro Paredes.

Otra modificación se daría en la zaga central. Si bien el propio DT no lo confirmó, no se descartan los ingresos de Lautaro Di Lollo o Marco Pellegrino en reemplazo de Nicolás Figal o Ayrton Costa.

Por su parte, en la delantera, Sebastián Villa no será de la partida. El colombiano, de buen partido en su retorno a Boca, terminó acalambrado en ambos gemelos y será resguardado para la Copa Sudamericana. Alan Velasco corre con ventaja sobre Kevin Zenón para reemplazar al colombiano en el frente de ataque.

La probable formación de Boca

A la espera de la confirmación oficial, Arruabarrena se inclinaría por: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas