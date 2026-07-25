Sin Paredes, los cambios que Arruabarrena planifica en Boca

En la defensa, Dylan Gorosito le dejará su puesto a Malcom Braida. Si bien el juvenil tuvo un buen rendimiento ante O'Higgins, donde fue reemplazado a 12 minutos del final, Arruabarrena prefiere no arriesgarlo, fundamentalmente con la incertidumbre de saber si Leandro Lozano llegará a la revancha.

Santiago Ascacíbar ocupará el lugar de Leandro Paredes.

Otra modificación se daría en la zaga central. Si bien el propio DT no lo confirmó, no se descartan los ingresos de Lautaro Di Lollo o Marco Pellegrino en reemplazo de Nicolás Figal o Ayrton Costa.

Por su parte, en la delantera, Sebastián Villa no será de la partida. El colombiano, de buen partido en su retorno a Boca, terminó acalambrado en ambos gemelos y será resguardado para la Copa Sudamericana. Alan Velasco corre con ventaja sobre Kevin Zenón para reemplazar al colombiano en el frente de ataque.

La probable formación de Boca

A la espera de la confirmación oficial, Arruabarrena se inclinaría por: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.