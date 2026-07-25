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Vozinha la rompió en el Mundial 2026 y ahora jugará en Sudamérica

Vozinha, elegido como el mejor arquero del Mundial 2026, arregló su llegada a un gigante del fútbol sudamericano

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Vozinha llegará al fútbol sudamericano tras romperla en el Mundial 2026.

Vozinha llegará al fútbol sudamericano tras romperla en el Mundial 2026.

De ser la figura inesperada del Mundial 2026 a vestir los colores de un gigante de Chile. Vozinha, el arquero de Cabo Verde que integró el equipo ideal de la FIFA, arregló de palabra su llegada a Colo Colo hasta diciembre de 2027, año en el que el Cacique aspira a disputar la Copa Libertadores.

"Hemos llegado a un acuerdo con él", aseguraron desde la Comisión Directiva del elenco chileno. Tras quedar libre del Chaves de la Segunda de Portugal, y de ha ber sonado para el Inter Miami, el hombre de 40 años sumará un nuevo desafío. Solo resta la oficialización.

Vozinha jugará en Colo Colo tras ser la figura del Mundial 2026

Josimar Dias, el nombre real de quien fuera elegido como el mejor en su puesto en el Mundial 2026, vivió una explosión de popularidad tras lucirse en la cita máxima mundialista.

Fue la figura en los partidos ante España y Uruguay por fase de grupos además del mano a mano con la Selección argentina en los 16avos de final. Ese día, con sufrimiento, la Albiceleste se impuso por 3 a 2 en tiempo extra.

Gracias a estas actuaciones, alcanzó los 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y se posó en la mira de importantes clubes alrededor del mundo. Colo Colo, de Chile, fue quien logró convencerlo.

En su llegada al Cacique, Vozinha estará bajo las órdenes del entrenador argentino Fernando Ortiz. En el plantel compartirá vestuario con los delanteros Maxi Romero y Javier Correa, Claudio Aquino y Lautaro Pastrán. También será compañero de Arturo Vidal.

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