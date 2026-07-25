Vozinha la rompió en el Mundial 2026 y ahora jugará en Sudamérica

Fue la figura en los partidos ante España y Uruguay por fase de grupos además del mano a mano con la Selección argentina en los 16avos de final. Ese día, con sufrimiento, la Albiceleste se impuso por 3 a 2 en tiempo extra.

Gracias a estas actuaciones, alcanzó los 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y se posó en la mira de importantes clubes alrededor del mundo. Colo Colo, de Chile, fue quien logró convencerlo.

En su llegada al Cacique, Vozinha estará bajo las órdenes del entrenador argentino Fernando Ortiz. En el plantel compartirá vestuario con los delanteros Maxi Romero y Javier Correa, Claudio Aquino y Lautaro Pastrán. También será compañero de Arturo Vidal.