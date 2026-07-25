Iris Aguilar anunció que reabre su "consultorio médico" este domingo en Radio Nihuil

Un consultorio abierto a los oyentes de Radio Nihuil

En un panorama donde la información médica suele abordarse de forma compleja o únicamente ante emergencias, “Ponele Salud” se ofrece como un espacio único en la provincia al proponer un diálogo directo y sin modismos técnicos.

“Vamos con la parte 2 del programa, desde este domingo por Radio Nihuil. La idea es hacer un programa en la misma línea que el año anterior, es decir, hablar de temas médicos pero con lenguaje entendible para la población y siempre dejando la posibilidad de tratar temas que va proponiendo la audiencia y, por supuesto, haciendo hincapié en que es irreemplazable la consulta con el médico”, destaca la doctora Iris Aguilar sobre esta nueva temporada de su ciclo radial.

Iris Aguilar, desde Radio Nihuil al mundo. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El programa busca abordar situaciones cotidianas de la salud que muchas veces se dan por sentadas o se descuidan en la vida diaria, sobre todo de los adultos mayores.

“Tratamos de echar luz sobre temas prevalentes, comunes y básicos que por ahí creemos que son poco significativos, pero que son muy importantes: por ejemplo, cómo tomarse la presión arterial de forma correcta o si realmente hay que tomar suplementos vitamínicos”, explica la conductora y jefa del área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza.

Desechar noticias falsas y mitos de las redes en temas de salud

Uno de los pilares centrales de esta segunda temporada de "Ponele Salud" será el combate contra la desinformación en materia médica, un fenómeno creciente a través de las plataformas digitales.

“Queremos derribar mitos y hacer frente a falsas noticias o publicaciones. Entendemos que hay muchas personas que se dejan guiar por lo que sale publicado en redes sociales y por ahí gastan dinero en cosas que no tienen ningún impacto en su salud", anticipa la también docente y conferencista Iris Aguilar.

En este sentido, enfatiza: "Por eso, lo que busca el programa es aclarar y brindar información sólida basada en la evidencia científica pero en un lenguaje amigable y ameno".

La idea es sacarle las dudas a la comunidad que nos escucha los domingos, que es una población muy particular y muy fiel a la radio. La idea es sacarle las dudas a la comunidad que nos escucha los domingos, que es una población muy particular y muy fiel a la radio.

Combinando la rigurosidad profesional con momentos musicales y un contacto fluido con la audiencia de Radio Nihuil, “Ponele Salud” renueva su cita de los domingos para responder a las dudas de una comunidad fiel que busca informarse y cuidar su bienestar.