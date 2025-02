La doctora Iris Aguilar acerca la salud a Radio Nihuil para traducir el lenguaje de los médicos

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (2).jpeg La doctora Iris Aguilar se prueba ante el micrófono para hablar de salud los domingos por Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Iris Aguilar, una profesional que a sus 54 años combina su vocación de médica de familia con la pasión por la comunicación, se ha forjado una reputación como docente en la UNCuyo, conferencista, se destacó en la función pública durante la pandemia, y ahora promete marcar un hito en su carrera como divulgadora radial.

Nacida y criada en Godoy Cruz, futbolera al mango y "maradoniana" sin concesión, sus raíces se entrelazan con la historia de su familia y la hospitalidad de sus abuelos para con los refugiados durante la Guerra Civil Española.

Iris, quien vive justamente en la casa de sus abuelos, aprendió a tomar a los medios masivos y las redes como un puente en la salud que conecta el conocimiento médico con la cotidianidad de las personas.

Iris Aguilar quiere un programa de salud cercano a la gente

“Me encanta la radio, siempre fue un espacio de encuentro y compañía para mí. Escucho la radio cada domingo y sé que hay una audiencia enorme que busca sentirse acompañada y bien informada”, argumenta con naturalidad acerca de por qué aceptó la propuesta de conducir un programa semanal en Nihuil.

Lo que distingue a este proyecto no es solo la figura de una profesional experimentada, sino su firme convicción de que la salud es un tema que compete a todos y que debe tratarse en un lenguaje sin tecnicismos excesivos.

“Como médicos, a menudo asumimos que lo que decimos es comprendido de la misma manera por todos, pero la realidad es que existen innumerables dudas básicas que surgen en el día a día, desde cómo tomar la medicación en situaciones específicas hasta la interpretación de resultados de los análisis clínicos”, explica Iris Aguilar, quien como amante de los animales hubiera sido veterinaria de no haberse dedicado a la medicina.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (8).jpeg Como médica de familia, Iris Aguilar percibe que el lenguaje de los galenos no llega con claridad a los pacientes. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Su objetivo es claro: servir de “traducción” para esos términos complejos, desmitificando conceptos y acercando la medicina a la vida diaria de la comunidad. Eso sí, anticipa, el micrófono estará encendido para brindar un "espacio de intercambio con la audiencia".

"El feedback con los oyentes será muy importante porque me interesa saber qué temas preocupan a la gente, qué mitos quieren aclarar, qué dudas tienen", sostiene la médica en esta entrevista con Diario UNO.

Radio Nihuil se abre a la salud con "humor y buena onda"

-¿Cómo surgió la idea de llevar la salud a la radio y qué te motivó a aceptar este desafío?

-La idea surgió de una mezcla de pasión por la medicina y el amor por la radio. Siempre escuché que la comunicación es vital para que la gente comprenda mejor los mensajes de salud. Todo comenzó cuando Agustina Fiadino (periodista de Radio Nihuil), vino a vacunar a su bebé, me habló sobre lo hermoso que sería tener un espacio en la radio. Le comenté que, a pesar de mi vida centrada en la medicina, siempre sentí que debía acercar mis conocimientos de manera más amena. Fue una “locura” que, al final, se transformó en una oportunidad única para hablar sobre salud en un lenguaje cotidiano y lleno de empatía.

-El nombre “Ponele Salud” nos da una pista, pero ¿de qué tratará exactamente el programa?

-La esencia del programa es conversar sobre salud de manera sencilla. No se trata de dar cátedra de medicina, sino de ofrecer respuestas claras a las dudas que surgen en el día a día. Por ejemplo, cuestiones como si se debe tomar la medicación de la presión antes de un análisis o entender las indicaciones de un tratamiento.

Queremos acercarnos a la audiencia, escuchar sus inquietudes y desmitificar conceptos que, aunque parezcan obvios para los profesionales, en la práctica generan confusión. Queremos acercarnos a la audiencia, escuchar sus inquietudes y desmitificar conceptos que, aunque parezcan obvios para los profesionales, en la práctica generan confusión.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (12).jpeg La médica lleva más de una década como jefa de Inmunizaciones del Gobierno de Mendoza. Ahora tendrá su programa de salud en Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

-Además de responder preguntas médicas, ¿qué otros temas abordará “Ponele Salud”?

-Vamos a tocar temas de actualidad relacionados con la salud. Hoy el principal problema de salud de los argentinos son las enfermedades crónicas no transmisibles, como la presión alta, las cardiopatías. Pero también exploraremos mitos y remedios caseros, queremos centrarnos en el feedback con la gente, qué tiene ganas de hablar. Por ahí quiere que hablemos del empacho, de si es un mito o una realidad, o si sirve la tinta china para curar la culebrilla. La idea es integrar el conocimiento científico con anécdotas y experiencias personales, generando un espacio dinámico y participativo.

Quiero que el programa combine información de salud, consejos prácticos y un toque de humor y buena onda. Quiero que el programa combine información de salud, consejos prácticos y un toque de humor y buena onda.

Iris Aguilar transforma la “letra médica” en un lenguaje comprensible

-Además de tu función pública en el Ministerio de Salud, sos docente y conferencista y popular en las redes por su participación activa. ¿Cómo ha influido esa experiencia en tu manera de comunicar y en el formato del programa?

-Mi experiencia en la docencia y en la realización de charlas me ha enseñado a simplificar lo complejo y a conectar con la audiencia de manera directa. La clave está en la empatía y en adaptar el lenguaje al nivel del interlocutor. Esto es precisamente lo que quiero hacer en “Ponele Salud”: transformar la “letra médica” en un lenguaje comprensible, accesible y, sobre todo, humano. Porque la idea es hablar claro, con empatía, con humor y buena onda. No vamos a enfocarnos en lo que hay que hacer con la salud de cada uno, sino en lo que se puede hacer para mejorar nuestra calidad de vida con lo que tenemos a nuestro alcance.

La formación en salud me permitió entender la importancia de la comunicación, y ahora tengo la oportunidad de aplicar esa lección en un medio tan poderoso como es la radio. La formación en salud me permitió entender la importancia de la comunicación, y ahora tengo la oportunidad de aplicar esa lección en un medio tan poderoso como es la radio.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (7).jpeg Para Iris Aguilar es importante hablar claro, con empatía, con humor y buena onda sobre temas de salud. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

A Iris Aguilar el mundo de las vacunas le abrió la cabeza

-Llevás 11 años al frente del área de Inmunizaciones de la Provincia. ¿Por qué elegiste la medicina preventina en la salud pública?

-No sé por qué estoy en vacunas, realmente. Pero estoy en vacunas a partir de la generosidad del doctor Rubén Cerchiai, que cuando asumió la Dirección de Epidemiología confió en mí para que me quedara a cargo del departamento de Inmunizaciones. Y me puse a estudiar este tema que no le gusta a nadie. La verdad que es como un submundo muy apasionante de la medicina. Más allá de que me gusta, siempre agradezco a la UNCuyo por la base sólida de formación que me dio. El hecho de poder trabajar en vacunas me abrió la cabeza.

Con este programa de salud buscan diversificar Radio Nihuil

"Ponele Salud" estará conducido por Iris Aguilar, con locución de Patricia Alanís, producción a cargo de Luciana "Lula" Godoy y Claudio de la Rosa en la operación técnica.

Ricardo Montacuto, gerente de Noticias y Programación de Radio Nihuil, explica que en la búsqueda de ofrecer nuevos contenidos al aire, la salud era un tema pendiente de abordar pero con profesionalismo y alcance mediático. Vio en Iris Aguilar la persona indicada ya que desde su exposición en la pandemia del 2020 viene demostrando su don de comunicadora.

“En nuestra búsqueda constante por renovar y diversificar la oferta de Radio Nihuil, vimos en Iris una figura única. Es una profesional muy conocida en Mendoza, reconocida por su capacidad para conectar con la gente", considera Montacuto.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (10).jpeg Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Y destaca que durante la pandemia por Covid 19, Iris Aguilar "sacó patente de súper comunicadora" y por ello cree que "Ponele Salud" no solo llenará un espacio crucial en la programación de Nihuil, sino que aportará un contenido de valor que hará la diferencia.

Su energía, irreverencia y compromiso con el bienestar hacen de este proyecto algo muy prometedor. Además, la combinación de un consultorio radial con toques de entretenimiento y consejos prácticos es justo lo que necesitamos para acercar la salud a un público amplio y diverso. Su energía, irreverencia y compromiso con el bienestar hacen de este proyecto algo muy prometedor. Además, la combinación de un consultorio radial con toques de entretenimiento y consejos prácticos es justo lo que necesitamos para acercar la salud a un público amplio y diverso.

La historia de vida, detrás de su figura pública

El lugar en el mundo de Iris Aguilar es Godoy Cruz, habita la casa que era de sus abuelos junto a sus tres perros rescatados y una tortuga que se la regaló su mamá cuando cumplió 10 años -"ya tiene 44 años mi tortuga", cae en la cuenta-.

Dos de los 3 perros los rescató de la calle -uno se lo trajo de la guardia del hospital de Santa Rosa y otro lo encontró en una celebración de la Pachamama a la orilla de la ruta, "es un pseudo galgo de Las Heras", describe-. Y después tiene a Ramona Sputnik, una Bragle, "la única con papeles, digamos".

Asume que de no haber estudiado medicina le hubiera gustado ser veterinaria. "Me encantan los bichos", confiesa pero reconoce que "me hace mucho mal ver perros abandonados, hubiera sido veterinaria pero estaría fundida, me hace mal ver sufrir a un animal".

Iris Aguilar con uno de sus perros.jpeg Amante de los animales, Iris Aguilar confiesa que los perros son su debilidad. Foto: Gentileza Iris Aguilar

La casa es "una casa con historia, la hicieron mis abuelos, que vinieron refugiados de la Guerra Civil Española, y construyeron tres casas que están ahí, en una vivo yo", relata sobre ese hogar que mitad de los años '30 sirvió dde refugio para que venían a la Argentina huyendo del conflicto bélico español.

"La casa recibía en Mendoza a todos los que venían refugiados de la Guerra Civil Española. Los españoles que llegaron a Mendoza pasaron por ahí e hicieron sus primeras noches en esa casa que era como una especie de bienvenida y de resguardo para los que llegaban a la Argentina", nos cuenta Iris.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (15).jpeg Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Sobre su pasión por el fútbol, confirma que es hincha de San Lorenzo y "simpatizante del Tomba". "Sé que me van a bardear en la radio porque soy un blanco fácil", dice en alusión a los Cuervos.

Y antes de despedirse, revela que se hizo futbolera de niña: "Tengo un hermano que es 7 años más grande que yo, y a él cuando era chico le compraban todas las semanas la revista El Gráfico; cuando él terminaba de leer El Gráfico, la agarraba y la leía yo".