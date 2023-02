La periodista de Nihuil y Canal 7 Agustina Fiadino participa en 3 ternas del Martín Fierro Federal

Está nominada en la terna de labor periodística en tele (nominación individual); y luego están nominados dos programas en los que ella participa: Séptimo Día (programa periodístico), que es conducido por Julián Imazio e integrado por Pablo Gerardi, Rosana Villegas, la misma Fiadino y producido por Constanza Tomassiello y Analía Doña.

La tercera nominación es por Hola Mendoza como mejor programa informativo, conducido por Sergio Tano Robles junto con el equipo que conforman Agustina Fiadino, Rody Gravina y Sebastián Salas, los móviles de Julián Chabert y Pablo Gamba y la producción de Marcela Gatti y Cintia Cremades.

hola-mendoza (1).jpg Hola Mendoza está nominado como mejor programa informativo.

Su agradecimiento a las nominaciones

"Lo que más he disfrutado es que me saluden los colegas felicitándome, me parece lo más lindo. Que me digan que me lo merezco, me hace sentir bien. Cuando te esforzás mucho, la gente se da cuenta que lo hace con amor", dijo Fiadino con alegría.

La joven periodista explicó que en los dos programas que está nominada surgieron de mucho trabajo, demoraron mucho tiempo y generaron una sintonía en el equipo que la dio la preparación.

"Trabajamos espalda con espalda. Si tengo que destacar algo es el compañerismo, el trabajo en equipo y la fuerza colectiva. Para mí el compañerismo es todo y más en los programas en donde estoy. Hola Mendoza arranca a las 6.45 y es un trabajo del día anterior hasta última hora para ver la actualización de noticias y estamos desde las 5 preparando cosas. Si no tenés un equipo, no confías en la otra persona y no nos ayudamos entre todos, es imposible que un programa salga bien", afirmó Agustina.

Sus aspiraciones de estudiante y sus sueños

Agustina contó que eligió periodismo porque una vez un profesor le dijo que con la única carrera con la que se podía vivir mil vidas al mismo tiempo era con el periodismo porque podés conocer de todo, inmiscuirte en el mundo de la literatura, de la vitivinicultura, de la economía o de la política, ponerte por un ratito el saco de las personas que hacen esos trabajos y poder relacionarte con distintos mundos.

"Bajo ninguna circunstancia era una meta estar nominada o tener un premio sino aprender de todo y sacarle provecho. Siempre dije que dentro del periodismo una de las metas que podía tener era estar especializada en algo y trabajo porque sea la política, sobre todo para poder responder en ese ámbito y ser destacada. No sabía que iba a ser la política, aunque siempre me gustó, fui presidenta del centro de estudiantes, tenía una mirada política de la vida", destacó.

La periodista dijo que siempre pensó que iba a escribir y ahora, si bien le gustaría, se siente muy cómoda en los otros medios. Trabaja en radio Nihuil desde hace más de 10 años y en el Canal 7 va a ser su cuarto año en Hola Mendoza y el tercero en Séptimo Día. "En la escritura es en donde menos he trabajado y me da vértigo porque al ser demasiado perfeccionista, cuidaría mucho cómo expreso y escribo. Sería un desafío, pero me encantaría", dijo.

agustina fiadino.jpg "Bajo ninguna circunstancia era una meta estar nominada o tener un premio sino aprender de todo y sacarle provecho", dijo Agustina Fiadino.

Su paso a Canal 7

Agustina contó la anécdota de cómo fueron sus inicios en Canal 7. Cuando apareció el programa Desde la redacción, se hacía en la redacción del multimedio y Rodolfo Gravina hacía móviles preguntando a diferentes periodistas sobre algún tema en particular.

"Me preguntó sobre el inicio de clases y me escuchó Juan Quibar (gerente editorial de Grupo América Cuyo), me llamó y me dijo que tenía cualidades para hacer tele. Le dije que nunca lo había pensado, pero que dentro del periodismo me interesa todo. Al poco tiempo arrancó el proyecto de Hola Mendoza y me llamaron", continuó.

Como ella destacó durante toda la entrevista, lo más importante son sus compañeros y fueron también los que la sostuvieron en ese momento. "Matías Vázquez (productor de radio Nihuil) y Federico Zalazar (periodista de radio Nihuil) me ayudaron un montón porque lo que más me costaba era familiarizarme con “la cucaracha” porque es difícil estar hablando y que al mismo tiempo te estén dando órdenes. En las tardes, en la radio, nos poníamos un rato, simulábamos una cucaracha, ellos me hablaban y exageraban. Yo exponía un tema y me decían cosas al oído. Algo que pensé que nunca me iba a acostumbrar, que me parecía imposible e inhumano, ahora, me parece natural", contó Agustina entre risas.

El momento más difícil en el periodismo

"Lo más difícil que me tocó fue que con 23 años tuve que conducir el noticiero de la noche de radio Nihuil que iba de 20 a 21. Los nervios que yo pasaba, me volvía loca, era demasiada responsabilidad para la edad y trayectoria que tenía. Me levantaba muy temprano, casi ni dormía, me devoraba todos los diarios para llegar a la noche a hacer el programa. Llegaba tan estresada y pensando que tenía que salir bien, que llegaba muy cansada. No me sentía preparada", cerró.