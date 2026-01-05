Iris Aguilar anunció que se adelantó la vacunación de la segunda dosis de la Triple Viral en niños

Vacunación bebés La primera dosis de la Triple Viral se debe colocar a los 12 meses y la segunda entre los 15 y los 18 meses.

Vacunación en el caso de embarazadas y de Covid-19

Otra novedad crucial es la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas, que comenzará el 12 de enero y se extenderá hasta el 31 de agosto.

"Esta vacuna estacional tiene un impacto muy marcado y ha sido uno de los hitos sanitarios más importantes de la última década", afirmó Aguilar, destacando la enorme disminución de internaciones y fallecimientos por bronquiolitis en menores de seis meses, quienes son los principales beneficiarios a través de la inmunización materna.

Asimismo, la jefa de Inmunizaciones recordó la importancia de la vacuna antigripal y brindó novedades sobre la vacuna contra el Covid-19. Para la vacuna Pfizer, disponible en centros de cabecera y hospitales regionales, se han actualizado las recomendaciones para su colocación: mayores de 65 años cada seis meses, y menores de 64 con enfermedades asociadas.

Aguilar aclaró que la vacuna contra el VSR no tiene relación con la súper gripe -el primer caso de la variante K se confirmó este viernes- y, en cuanto a la gripe estacional, pese a la emergencia de las nuevas cepas más contagiosas, no se ha notado un aumento significativo en la demanda entre grupos de riesgo, aunque sí entre padres con esquemas atrasados en sus hijos, explicó la funcionaria.