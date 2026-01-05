Iris Aguilar anunció que se adelantó la vacunación de la segunda dosis de la Triple Viral en niños

Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de Mendoza, explicó el viernes las recientes modificaciones en el calendario de vacunación, implementadas desde el 1 de enero. El foco está puesto en la vacuna Triple Viral, que ahora acorta el período de vulnerabilidad de los niños.
Anteriormente, la segunda dosis de la Triple Viral se administraba a los 5 años, dejando un lapso de 4 años de desprotección. Esta práctica, que fue objeto de un reclamo de la comunidad internacional a Argentina, ha sido subsanada. "La primera dosis se debe colocar a los 12 meses y la segunda entre los 15 y los 18 meses", detalló a Radio Nihuil Aguilar, asegurando una protección temprana y de por vida, comparable a la de vacunas como la de la fiebre amarilla o la varicela.
Esta actualización beneficia a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Los nacidos hasta el 30 de junio de este año mantendrán el esquema anterior, recibiendo la segunda dosis a los cinco años, al ingresar a la escuela. Todas las dosis estarán disponibles en vacunatorios centrales, hospitales y centros de salud.
Vacunación en el caso de embarazadas y de Covid-19
Otra novedad crucial es la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas, que comenzará el 12 de enero y se extenderá hasta el 31 de agosto.
"Esta vacuna estacional tiene un impacto muy marcado y ha sido uno de los hitos sanitarios más importantes de la última década", afirmó Aguilar, destacando la enorme disminución de internaciones y fallecimientos por bronquiolitis en menores de seis meses, quienes son los principales beneficiarios a través de la inmunización materna.
Asimismo, la jefa de Inmunizaciones recordó la importancia de la vacuna antigripal y brindó novedades sobre la vacuna contra el Covid-19. Para la vacuna Pfizer, disponible en centros de cabecera y hospitales regionales, se han actualizado las recomendaciones para su colocación: mayores de 65 años cada seis meses, y menores de 64 con enfermedades asociadas.
Aguilar aclaró que la vacuna contra el VSR no tiene relación con la súper gripe -el primer caso de la variante K se confirmó este viernes- y, en cuanto a la gripe estacional, pese a la emergencia de las nuevas cepas más contagiosas, no se ha notado un aumento significativo en la demanda entre grupos de riesgo, aunque sí entre padres con esquemas atrasados en sus hijos, explicó la funcionaria.