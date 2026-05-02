El Ministerio de Salud ya denunció a 28 padres antivacunas desde fines del año pasado

vacunacion1 Cuando se detecta un menor sin las dosis obligatorias, se cita a los padres a una audiencia con equipos médicos Foto: Gobierno de Mendoza

El protocolo contra los antivacunas: 30 días para recapacitar

El operativo sanitario no es directo, sino que incluye instancias de mediación. Cuando se detecta un menor sin las dosis obligatorias, se cita a los padres a una audiencia con equipos médicos para informarles sobre los riesgos. A partir de allí, se les otorga un plazo de 30 días para regularizar la situación.

De los 28 casos judicializados este año, una decena de familias finalmente cambió de parecer y autorizó las inoculaciones.

Sin embargo, en el resto de los casos, la persistencia de la negativa obligó a dar intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y a la justicia contravencional.

PORTADA-INVESTIGACIONES-900x1200 Parte del material allanado en el operativo de Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

Escándalo en Las Heras: carnets "blue" y un enfermero en la mira

En paralelo a la resistencia de algunos padres, el sistema detectó una peligrosa maniobra fraudulenta. En un centro sanitario de El Pastal, en Las Heras, se descubrió que un enfermero ofrecía carnets de vacunación falsos a cambio de dinero, permitiendo que niños figuren como protegidos sin haber recibido una sola dosis.

La estafa saltó a la luz gracias a la perspicacia de un pediatra de San Rafael. El médico detectó inconsistencias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA): le llamó la atención que un grupo de chicos del sur provincial figurara con vacunas aplicadas en Las Heras, a más de 300 kilómetros de su domicilio.

"Es una falta gravísima que pone en riesgo no solo al niño, sino a toda la comunidad", deslizaron desde la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud ya inició una investigación administrativa y el agente sanitario enfrenta una inminente cesantía, además de la causa penal que ya tramita en la fiscalía local.

Claves de la resolución vigente:

Obligatoriedad: el calendario nacional es ley y no depende de la voluntad de los padres.

el calendario nacional es ley y no depende de la voluntad de los padres. Alerta epidemiológica: el aumento de casos de sarampión y enfermedades respiratorias graves impulsó estas medidas drásticas.

el aumento de casos de sarampión y enfermedades respiratorias graves impulsó estas medidas drásticas. Sanciones: los padres pueden enfrentar multas y procesos en los juzgados contravencionales por poner en riesgo la salud pública.