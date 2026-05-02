El Ministerio de Salud de Mendoza endureció los controles para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los resultados están a la vista: desde fines del año pasado ya se radicaron 28 denuncias contra padres que se negaron sistemáticamente a vacunar a sus hijos.
El Ministerio de Salud ya denunció a 28 padres antivacunas desde fines del año pasado
Mendoza es considerada pionera en la judicialización de los casos en los que los padres se niegan a vacunar a sus hijos. El objetivo del Ministerio de Salud
La ofensiva oficial, amparada en la resolución 2.572 emitida en agosto pasado, busca frenar el avance de enfermedades que se creían controladas, como el sarampión y la tos convulsa.
Mendoza se consolida así como la provincia pionera en judicializar la negativa de los progenitores considerados antivacunas, bajo la premisa de que el derecho colectivo a la salud y la protección del menor están por encima de las creencias particulares. Así lo informó la agencia Noticias Argentinas este jueves.
El protocolo contra los antivacunas: 30 días para recapacitar
El operativo sanitario no es directo, sino que incluye instancias de mediación. Cuando se detecta un menor sin las dosis obligatorias, se cita a los padres a una audiencia con equipos médicos para informarles sobre los riesgos. A partir de allí, se les otorga un plazo de 30 días para regularizar la situación.
De los 28 casos judicializados este año, una decena de familias finalmente cambió de parecer y autorizó las inoculaciones.
Sin embargo, en el resto de los casos, la persistencia de la negativa obligó a dar intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y a la justicia contravencional.
Escándalo en Las Heras: carnets "blue" y un enfermero en la mira
En paralelo a la resistencia de algunos padres, el sistema detectó una peligrosa maniobra fraudulenta. En un centro sanitario de El Pastal, en Las Heras, se descubrió que un enfermero ofrecía carnets de vacunación falsos a cambio de dinero, permitiendo que niños figuren como protegidos sin haber recibido una sola dosis.
La estafa saltó a la luz gracias a la perspicacia de un pediatra de San Rafael. El médico detectó inconsistencias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA): le llamó la atención que un grupo de chicos del sur provincial figurara con vacunas aplicadas en Las Heras, a más de 300 kilómetros de su domicilio.
"Es una falta gravísima que pone en riesgo no solo al niño, sino a toda la comunidad", deslizaron desde la cartera sanitaria.
El Ministerio de Salud ya inició una investigación administrativa y el agente sanitario enfrenta una inminente cesantía, además de la causa penal que ya tramita en la fiscalía local.
Claves de la resolución vigente:
- Obligatoriedad: el calendario nacional es ley y no depende de la voluntad de los padres.
- Alerta epidemiológica: el aumento de casos de sarampión y enfermedades respiratorias graves impulsó estas medidas drásticas.
- Sanciones: los padres pueden enfrentar multas y procesos en los juzgados contravencionales por poner en riesgo la salud pública.