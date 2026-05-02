Argentina cae en el ranking de libertad de prensa por el aumento de la hostilidad política

Entre los puntos señalados se encuentran la desarticulación de agencias de noticias estatales y el cierre de medios de gestión pública, lo que, según el organismo, reduce la pluralidad informativa.

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Contexto global: entre la desinformación generada por la IA y la falta de regulación

La situación argentina no es aislada. RSF advierte que la libertad de prensa en el mundo ha caído a su nivel más bajo en dos décadas. La desinformación generada por la Inteligencia Artificial y la falta de regulación en las plataformas digitales son factores comunes que afectan a las democracias contemporáneas.

Uno de los ejes centrales del informe para el caso argentino es lo que se denomina "hostilidad institucional". Este concepto refiere a las agresiones verbales sistemáticas y el hostigamiento a través de redes sociales dirigidos hacia periodistas y comunicadores. Los datos recopilados por RSF indican un incremento en los incidentes de seguridad digital y física, donde trabajadores de prensa han sido blanco de campañas de desprestigio vinculadas a esferas de poder político.

La Clasificación Mundial evalúa cinco indicadores: contexto político, marco jurídico, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad. En el apartado económico, el país muestra una debilidad persistente debido a la concentración de la pauta publicitaria y la precariedad laboral de los cronistas, lo que facilita la autocensura o la presión editorial. El informe subraya que, sin una base económica sólida para los medios independientes, la independencia de criterio se ve comprometida.

Desde Noticias Argentinas (NA) se destaca que el retroceso posiciona al país lejos de los estándares de excelencia que supo mantener en años anteriores. La comparación con la región muestra que, si bien la Argentina sigue teniendo una estructura mediática robusta en comparación con regímenes autoritarios, la tendencia es descendente. Los expertos de RSF sostienen que el uso del gobierno nacional para cuestionar la labor periodística impacta directamente en la calidad democrática.

La situación en América Latina es heterogénea

El panorama internacional muestra que las democracias nórdicas, como Noruega y Dinamarca, continúan liderando el ranking gracias a legislaciones que protegen de manera efectiva el secreto profesional y fomentan la transparencia gubernamental. En contraste, la situación en América Latina es heterogénea, con países que han sufrido caídas estrepitosas debido a conflictos internos o gobiernos de tinte autocrático que han endurecido las leyes de desacato.

JAvier Milei dio una imprevisa conferencia de prensa con periodistas acreditados en Casa Rsada. Fto Presidencia.jpg Para Reporteros sin Fronteras la libertad de prensa enfrenta desafíos estructurales derivados de la retórica política actual y medidas administrativas que han alterado el ecosistema de medios en el país.

Las entidades locales como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) han coincidido en diversos comunicados previos con las preocupaciones vertidas por RSF. Estas organizaciones han registrado un aumento en los ataques a la prensa en el ejercicio de la cobertura de manifestaciones públicas y una reducción en el acceso a la información pública, un derecho garantizado por ley pero que encuentra barreras burocráticas crecientes.

Finalmente, el reporte concluye con una advertencia: el periodismo es un pilar fundamental para el control del poder. RSF insta a las autoridades argentinas a garantizar un entorno seguro para los periodistas y a restablecer canales de comunicación que no estigmaticen la crítica. El descenso en el ranking es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las garantías constitucionales en un contexto de polarización social y económica.