Reino Unido ratificó que defenderá las Islas Malvinas con "máxima alerta" militar

Refuerzo militar y mensaje de disuasión

Knighton remarcó la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Británica para responder ante cualquier escenario y destacó que la base aérea de Mount Pleasant cuenta con cazas y personal especializado que garantizan el control del espacio aéreo en la región.

“Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas es absoluto”, sostuvo el jefe militar, quien vinculó el actual nivel de vigilancia con la necesidad de sostener una disuasión efectiva frente a cualquier intento de cuestionar la soberanía británica.

En esa línea, señaló que el despliegue en el Atlántico Sur es dinámico y se adapta a los desafíos globales, con coordinación permanente entre las distintas fuerzas armadas desplegadas en la zona.

El trasfondo político y la reacción argentina

La advertencia británica se conoció luego de que el diario The Telegraph publicara detalles de un memorando del Pentágono sobre escenarios estratégicos ante la falta de apoyo europeo en conflictos internacionales, entre ellos la situación en Irán.

Según ese informe, el presidente Javier Milei reiteró ante autoridades estadounidenses que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. En la misma línea, la vicepresidenta Victoria Villarruel había llamado días atrás a los kelpers a “volver” a la Argentina.