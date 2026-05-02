Reino Unido ratificó que defenderá las Islas Malvinas con "máxima alerta" militar

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es una prioridad “innegociable” para el Reino Unido y aseguró que las fuerzas bajo su mando se mantienen en estado de “máxima alerta”.
Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de la filtración de un memorando del Pentágono que menciona un posible respaldo de Estados Unidos a la posición argentina sobre el archipiélago.
Refuerzo militar y mensaje de disuasión
Knighton remarcó la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Británica para responder ante cualquier escenario y destacó que la base aérea de Mount Pleasant cuenta con cazas y personal especializado que garantizan el control del espacio aéreo en la región.
“Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas es absoluto”, sostuvo el jefe militar, quien vinculó el actual nivel de vigilancia con la necesidad de sostener una disuasión efectiva frente a cualquier intento de cuestionar la soberanía británica.
En esa línea, señaló que el despliegue en el Atlántico Sur es dinámico y se adapta a los desafíos globales, con coordinación permanente entre las distintas fuerzas armadas desplegadas en la zona.
El trasfondo político y la reacción argentina
La advertencia británica se conoció luego de que el diario The Telegraph publicara detalles de un memorando del Pentágono sobre escenarios estratégicos ante la falta de apoyo europeo en conflictos internacionales, entre ellos la situación en Irán.
Según ese informe, el presidente Javier Milei reiteró ante autoridades estadounidenses que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. En la misma línea, la vicepresidenta Victoria Villarruel había llamado días atrás a los kelpers a “volver” a la Argentina.