Malvinas: los kelpers desafían a Donald Trump y ratifican su lealtad al Reino Unido

donald trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Noticias Argentinas

Los kelpers recordaron el referéndum de 2013

El vocero oficial del archipiélago recordó que en 2013 se realizó un “referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”.

En ese sentido, la administración isleña buscó blindar su posición frente a las especulaciones de la Casa Blanca al afirmar que las Malvinas tienen “plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”.

Estas declaraciones, que sacudieron el tablero internacional, fueron replicadas de inmediato por los principales medios británicos, como The Telegraph, The Times y The Independent, en un clima de creciente incertidumbre por el vínculo entre Londres y Washington.

Los kelpers viven de la pesca y exportan el 95% a Europa. Los Kelpers recuerdan el referéndum de 2013.

Por su parte, el gobierno del primer ministro Keir Starmer no tardó en salir al cruce de las versiones que indicaban un quiebre en la alianza estratégica con Estados Unidos. Un vocero de Downing Street fue categórico al señalar que la postura británica no cambió y que el derecho de los habitantes del archipiélago es “primordial”.

El funcionario inglés remarcó que la soberanía recae exclusivamente en Londres y que esa posición fue transmitida “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

El conflicto escaló rápidamente a nivel regional, provocando la reacción inmediata de la Casa Rosada. El canciller argentino, Pablo Quirno, utilizó sus redes sociales para rechazar la postura británica, al calificarla como una “situación colonial” que persiste desde 1833.

A esta declaración se sumó el presidente Javier Milei, quien ratificó el reclamo histórico al sostener que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en un escenario donde el apoyo de Trump a Gran Bretaña parece, por primera vez en décadas, estar bajo revisión.