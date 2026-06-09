El sábado 13 de junio a las 21, se estrenará la obra teatral "Todos tenemos un infierno" en el Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad de Mendoza), una propuesta que invita a reflexionar sobre la memoria y las verdades ocultas a través del encuentro de dos militares argentinos caídos en la Guerra de Malvinas. Las entradas ya están a la venta en la plataforma Entradaweb.
Estreno: "Todos tenemos un infierno", una obra mendocina que propone otra mirada sobre Malvinas
La pieza teatral, que se presentará en el Teatro El Taller, sitúa la acción en un territorio donde la muerte no es el final, sino el inicio de una conversación pendiente entre dos militares caídos en combate
La pieza transporta al espectador a un territorio sutil donde la muerte no representa el final, sino el comienzo de una conversación pendiente. Sobre el escenario, ambos protagonistas deberán enfrentarse a aquello que dejaron sin resolver: los fantasmas del pasado regresan para revelar emociones, secretos y conflictos que el combate nunca logró enterrar.
A través de una mirada sensible y profundamente humana, la obra trasciende el acontecimiento histórico para adentrarse en dilemas universales: el peso de las decisiones, la culpa, el resentimiento y, fundamentalmente, la búsqueda del perdón y la reconciliación con uno mismo.
"Todos tenemos un infierno" nos recuerda que el dolor de los muertos puede ser tan complejo como el de los vivos, demostrando que los silencios guardados en el corazón siempre encuentran una forma de revelarse, ofreciendo una oportunidad única para mirar la propia historia desde otro lugar.