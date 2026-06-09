Estreno: "Todos tenemos un infierno", una obra mendocina que propone otra mirada sobre Malvinas

A través de una mirada sensible y profundamente humana, la obra trasciende el acontecimiento histórico para adentrarse en dilemas universales: el peso de las decisiones, la culpa, el resentimiento y, fundamentalmente, la búsqueda del perdón y la reconciliación con uno mismo.

"Todos tenemos un infierno" nos recuerda que el dolor de los muertos puede ser tan complejo como el de los vivos, demostrando que los silencios guardados en el corazón siempre encuentran una forma de revelarse, ofreciendo una oportunidad única para mirar la propia historia desde otro lugar.