Tras agotar localidades en su estreno, vuelve la comedia "No te enamores de nadie" a la Nave Cultural

Sinopsis: "No te enamores de nadie"

Escrita por Aníbal Villa, la obra parte de una premisa tan simple como irresistible: tres actores hacen un pacto para no enamorarse durante la función.

Sin embargo, entre escena y escena, ese acuerdo comienza a resquebrajarse cuando aparecen citas fallidas, matrimonios en crisis, ex parejas que regresan inesperadamente y vínculos que desafían cualquier lógica.

Con un ritmo ágil y una sucesión de sketches que transitan diferentes formas de amar y desencantarse, la pieza propone una mirada divertida sobre las relaciones humanas, invitando al público a identificarse con situaciones tan absurdas como cotidianas.

Tres referentes del humor mendocino en un mismo escenario

La química entre Marcelo Lacerna y Aníbal Villa es una de las grandes fortalezas del espectáculo. Ambos vienen compartiendo exitosas producciones teatrales desde hace años, entre ellas “Rotos de amor” y “Glorias del Este”.

Ahora vuelven a encontrarse en una propuesta que suma el talento de Silvia Saboini, una de las comediantes más reconocidas de la escena local e integrante del emblemático dúo Colgadísimas.

El resultado es una comedia dinámica, cercana y repleta de personajes entrañables que interpela al espectador desde el humor, demostrando que, por más que uno se lo proponga, evitar enamorarse puede convertirse en la tarea más difícil de todas.