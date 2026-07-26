Chory: "Pasé de pedir autógrafos en la puerta del teatro a producir a mis ídolos"

A esa edad adolescente le pidió a sus padres que le firmaran un contrato de alquiler para abrir su propia escuela de taekwondo y tuvo más de 300 alumnos.

Abrió en su adolescencia una escuela de taekwondo

Pese al éxito de su emprendimiento deportivo y después de ser campeón panamericano con doble medalla de oro, abandonó el taekwondo para dedicarse de lleno a los medios.

De "cara dura" ingresó a la productora Sur Medios para hacer notas en el magazine "Bumerang". Y no paró más. Las entrevistas para El Siete desde la alfombra roja de los Premios Gardel que se hicieron en Mendoza, sus programas en FM Brava y sus participaciones en las tardes televisivas de El Siete lo llevaron a la fama.

Desde que ingresó a El Siete ha sido movilero en vendimias y también panelista en magazines. Conduce su propio programa los sábados con "Fuera de juego". Foto: Gentileza Renzo Chory Occhionero

Pero detrás de este joven comunicador hay una llama encendida en las tablas que lo convierten en el más joven productor teatral de Mendoza, que en sólo 6 años supo instalar temporadas de verano para mendocinos y turistas, como si volviera a su infancia en vacaciones en Carlos Paz o Mar del Plata.

De ver a sus actores en el teatro a producirlos en Mendoza

-Tenés 27 años y una carrera muy intensa. Contame sobre tus inicios y ese vínculo tan fuerte con el teatro...

-Desde los 10 años, con mis papás fuimos mucho de vacaciones a Carlos Paz o Mar del Plata. En vez de ir a los juegos, les pedía que me llevaran a ver teatro. Mi familia siempre fue de juntar la plata, así que hacía un esfuerzo enorme. Había veces que no podían pagarse la entrada y me la pagaban a mí: yo entraba con 13 años, veía la obra, salía y ellos me esperaban afuera.

Siempre fui muy "cholulo" de buscar a los famosos, eso me encantaba. En 2016, a los 17 años, fui a ver "El Club de los Estafadores" en el Teatro del Lago, con Georgina Barbarossa y Gastón Ricaud, y producida por Gabriel García. Años después, terminé haciendo esa misma obra en sociedad con Gabriel y produciendo a Gastón en Mendoza. Como Julián Álvarez, que se sacó la foto con Messi y terminó jugando un Mundial con él; son las vueltas de la vida.

Renzo "Chory" Occhionero está convencido de que Mendoza puede sumarse como plaza de temporada de teatro los veranos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

-¿Y tus papás cómo viven tu presente al recordar ese entusiasmo de chico que apoyaron con tanto esfuerzo?

-Mis papás siempre me apoyaron y supieron que todo lo que me propongo le doy el 100% o el 1.000%. Fui profesor de taekwondo, fui campeón panamericano, estudié Medicina por mandato, Comunicación, oratoria...

De "cara dura" llegué a la TV pidiendo una reunión para hacer notas y no paré más. En El Siete o en Radio Brava soy lo que amo ser, esa especie de "cholulo" que se presta siempre al debate.

Todo lo que he logrado ha sido por mérito propio, rompiéndome el lomo buscando marcas y gestionando sponsoreos para lo que emprendo Todo lo que he logrado ha sido por mérito propio, rompiéndome el lomo buscando marcas y gestionando sponsoreos para lo que emprendo

Chory tiene un carisma especial que lo llevó a la fama a través de la pantalla de El Siete y de la radio FM Brava. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En 2024, la Legislatura me declaró Personalidad Destacada de la Cultura de Mendoza. Eso fue un montón para mí.

-¿Considerás como vertiginosa tu carrera, tanto en los medios como en el teatro?

-Sí, fue muy vertiginosa porque siempre fue como un autodesafío de querer superarme, de querer modernizarme, de querer estar a la vanguardia, en el podio siempre, y gracias a Dios lo he ido logrando con mucho esfuerzo. Absolutamente todo lo que he logrado ha sido por mérito propio, no entré prácticamente por contacto de nadie.

La Legislatura de Mendoza lo distinguió hace dos años como Personalidad Destacada de la Cultura. Foto: Gentileza Renzo Chory Occhionero

El teatro y su metáfora de las hormigas

-¿Cómo hacés para conseguir apoyo del sector privado en la producción teatral, algo que parece una misión imposible?

-No es imposible, hay que animarse. Para mí el éxito no es un hecho en sí sino una transición. He tenido temporadas de teatro donde me fue mal y perdí plata, y otras donde gané mucho, pero el balance y el aprendizaje son el verdadero éxito.

Imagino al éxito como una fila de hormigas: los pensamientos de fracaso son esa fila, pero una hormiguita decide salirse y las de atrás la siguen. Es darle y darle para perseguir tus sueños.

Rodolfo Ranni fue producido por Chory, además de compartir escenario con él en una temporada de teatro de verano en Mendoza. Foto: Gentileza Renzo Chory Occhionero

-¿Estudiaste teatro o considerás que te formaste sobre las tablas?

-Me considero 100% de oficio. No he estudiado desde lo académico pero he tenido los mejores mentores trabajando con el Tano Ranni o Adriana Brodsky. Considero que tengo algo nato, como la cantante que tiene una voz increíble sin haber estudiado canto.

Podés tener todos los títulos académicos, pero si no tenés chispa frente a la cámara o el público no traspasás la pantalla ni llegás a la gente Podés tener todos los títulos académicos, pero si no tenés chispa frente a la cámara o el público no traspasás la pantalla ni llegás a la gente

-¿Qué buscás en un proyecto para decidir producirlo o dirigirlo?

-Lo primero es divertirme yo; si yo me divierto, el público se divierte el doble. En estas 6 temporadas de verano pasamos de 7.000 a meter 20.000 espectadores, haciendo 40 funciones de teatro por verano. ¡Una locura!

Y es fundamental trabajar con un buen equipo humano, un grupo copado de actores.

Chory y su relación con el teatro mendocino

-¿Cómo ves la escena local y la producción en la provincia?

-Falta arriesgarse y tirarse a la pileta. Hay muchísimo talento local en el teatro pero poca unión para hacer grandes producciones de nivel. La plata está, no hay que esperar a que llegue, hay que salir a buscarla. Lo que falta es organización para lograr grandes propuestas de teatro.

No quiero ser el único que haga temporada de verano, quiero tener competencia; sueño con que Mendoza sea como Carlos Paz o Mar del Plata y muchos productores como yo apuesten por espectáculos de calidad.

Chory produjo y actuó con Gastón Ricaud el verano pasado, a 10 años de haberle pedido una foto "cholula" en un teatro de Carlos Paz.

Un ejemplo en Mendoza que demuestra que esto es posible y la rompen con sus producciones en vacaciones de invierno son Pablo Moreno y Laura Fuertes. Ahí tenés claros ejemplos de que ellos han producido grandes temporadas de teatro a un nivel que a todos dejan con la boca abierta y simplemente ahí hay laburo, predisposición, buena edición, buena producción y una idea llevada a cabo correctamente.

La fama que le da El Siete y FM Brava

-Además del teatro, tenés una presencia muy fuerte en radio y televisión...

-¡Sí, de eso vivo también! (risas). Con "ChoryClub" en FM Brava (de lunes a viernes de 18 a 21) logramos ser el programa de radio más escuchado de las tardes mendocinas, estamos primeros en rating. Más de 20 marcas me acompañan y sorteamos unos 10 premios por programa, todos los días. Logré una comunidad donde recibo por programa entre 3.000 y 6.000 mensajes en el WhatsApp.

El programa de Chory de FM Brava es el más escuchado en las tardes de Mendoza. Recibe miles de mensajes por día.

Y en televisión sigo con la quinta temporada de "Fuera de lugar" en El Siete (va los sábado al mediodía, de 12 a 13). Tengo propuestas para hacer un programa diario, tipo magazine, también en El Siete. Me encantaría pero todavía no hay nada definido.

Amo que la gente me reconozca, me salude y me pida fotos; aquel cholulaje que sentía de chico de un lado, hoy me toca vivirlo del otro. Somos lo que somos gracias a la gente, el público es mi verdadero cliente.