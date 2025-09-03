Clarita Ceschin deja la FM Brava para conducir Los 40 Principales en Buenos Aires

Clarita Ceschin ganó un Martín Fierro por FM Brava Clarita Ceschin ganó un Martín Fierro Federal como mejor conductora de radio del interior del país gracias a su labor en FM Brava. Foto: Gentileza Clarita Ceschin

El casting coincidió con un viaje que la cantante tenía programado a la Capital Federal por las grabaciones de su primer disco. Allí concretó la prueba y recibió la confirmación que le cambiaría el rumbo profesional y personal, ya que Clarita se instalará en Buenos Aires junto a su novio.

“Me cerró por todos lados la propuesta porque era ir a conducir en una radio de música, de artistas, con entrevistas y canciones que me encantan. Es un estilo en el que me siento súper cómoda”, explicó y sumó: "Y no voy a estar sola allá, dejo a mi familia acá pero allá me espera mi novio", en referencia a Dani Reuvers, también músico y mendocino radicado en Buenos Aires.

El salto de FM Brava a la emblemática Los 40 Principales

A sus 27 años, Clarita Ceschin considera que es el momento ideal para asumir el desafío, algo que soñó para su carrera.

“Estoy en una edad justa para irme, porque la verdad que no tengo nada que perder. Vivo con mis papás, todavía no eché raíces fuertes en Mendoza, así que puedo permitirme vivir una experiencia así”, reconoció quien esta semana compartió un Reel repasando un poco su trayectoria en FM Brava y no pudo contener las lágrimas.

La conductora aclaró que "no me estoy despidiendo porque de algún modo voy a seguir conectada con Radio Brava, tenemos proyectos para hacer juntos desde Buenos Aires al igual que con el canal (El Siete)".

Clarita Ceschin, conductora de radio y televisión y cantante Clara -o mejor conocida como Clarita o simplemente "Clari"- tiene 27 años y desde los 19 que conduce programas de FM Brava. Foto: Gentileza Clarita Ceschin

El desembarco en Los 40 Principales será inmediato: el próximo martes 9 debutará en el aire porteño, de lunes a viernes de 7 a 13, en un formato de "radiofórmula", más breve y estructurado que el estilo libre al que estaba acostumbrada en Brava.

“Va a ser un desafío acostumbrarme, pero me entusiasma muchísimo”, adelantó.

Una nueva etapa profesional y personal para Clara Ceschin

La decisión de independizarse a la par de probar suerte en Buenos Aires, radicándose con trabajo mientras continúa desarrollando su carrera musical, no estuvo exenta de emociones encontradas. Aunque, reconoce, "es algo que se dio pero que lo estuve esperando todo este tiempo".

“Por un lado siento la alegría de que piensen en mí para un proyecto tan importante en una radio tan grosa como Los 40 Principales. Pero también tengo la nostalgia de dejar mi casa, mi familia, mi ciudad y todo lo conocido. Vivo con mi papá, mis hermanos, tres perros y una gata. Es una vida súper familiar. Entonces se mezcla mucha alegría con incertidumbre”, confesó.

Hace cuatro años que Clara Ceschin está de novia con Dani Reuvers, guitarrista y productor musical que ha tocado para grandes artistas como Tini Stoessel. La relación a distancia no venía mal ya que ambos viajaban todo el tiempo para verse, pero "ahora vamos a convivir y esa será otra nueva etapa para mi vida".

Un vínculo con FM Brava difícil de cortar

Ceschin ingresó a FM Brava en 2007, con apenas 19 años, cuando cursaba la carrera de Locución en la Universidad Maza. Sin embargo, su vínculo con la emisora venía de antes.

A los 15 años ganó un concurso organizado por la radio para ver a Miley Cyrus en Buenos Aires. Desde entonces comenzó a colaborar con su primera banda en jingles y eventos de la Brava hasta que fue convocada como locutora estable tras un casting.

Nada menos que a Claudia Durán fue a reemplazar, una de las voces femeninas "más emblemáticas de la radio", asume la conductora.

Clara Ceschin Velez 5.jpg Los escenarios son todo para su carrera musical que desarrolla desde la adolescencia. Ha sido telonera de Emilia Mernes y Ricardo Arjona, entre otros grandes artistas.

Al poco tiempo empezó a ganarse el cariño de la audiencia y se animó a iniciar una carrera en televisión como parte del staff del programa Hola Mendoza en El Siete.

En paralelo siguió desarrollando su faceta musical, que hoy cobra mayor impulso con la grabación de su primer disco solista, previsto para fin de año.

Más que un adiós será un "hasta luego"

Ceschin aclaró que, pese al cambio, no se desvinculará por completo de Mendoza. Mantendrá compromisos con Grupo América Interior, tanto en FM Brava como en El Siete, y también con marcas que la tienen como referente o influencer en sus redes. Además cumplirá con su agenda de shows y conducciones de eventos. “Voy a venir prácticamente todos los meses. La idea es seguir conectada con mi provincia”, aseguró.

En este nuevo capítulo, "Clari" combina la conducción radial en una cadena internacional como Los 40 Principales con el lanzamiento de su disco debut, fruto de dos años de trabajo.

Clarita Ceschin, conductora de radio y televisión y cantante junto a su novio el músico Dani Reuvers Hace cuatro años que Clarita Ceschin mantiene una relación amorosa con Dani Reuvers, también músico mendocino y con quien compartirá su nueva vida en Buenos Aires. Foto: Gentileza Clarita Ceschin

“Ha sido una búsqueda re linda de qué quería cantar y cómo quería sonar. Encontré una versión musical de mí que no conocía hasta ahora”, adelantó la cantante.

Con la frescura y carisma que la caracterizan, la mendocina se prepara así para llevar su voz a una audiencia nacional e internacional desde Los 40 Principales, sin perder el vínculo con la tierra donde comenzó a forjar su camino.