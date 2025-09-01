El impactante cambio de look de Tini Stoessel: ¿qué se hizo?

tini stoessel cambio de look corte pelo El impactante cambio de look de Tini Stoessel: volvió con todo.

Tini Stoessel eligió un corte bobo sobre lso hombros,con mechas baby light y flequillo, que causó sensación. La top acompaño su selfie con la canción de Beele de fondo y se hizo viral.

Tini Stoessel salió en lencería de transparencias y paralizó México

Tini Stoessel armó las valijas y viajó a México. Además de su carrera como cantante, Tini Stoessel volvió a apostar por su faceta actoral en la serie que está a punto de estrenar.

Desde México, Tini Stoessel no para con sus eventos de prensa sorprendiendo en cada una de sus apareciones con looks de lo más atrevidos.

Dueña de una figura impactante, Tini Stoessel se la jugó al máximo luciendo un conjunto de pantalones de vestir negro que, sin tapujos, combinó con corpiño de transparencias de encaje causando sensación en las redes.

Quién diseñará el vestido de novia de Tini Stoessel

El futuro casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se sigue confirmando, a medida que salen a la luz más detalles de los preparativos de boda.

Ahora en LAM revelaron que Tini Stoessel fue a buscar su vestido de novia a un exclusivísimo atelier de Miami. "Una persona me dijo que Tini, en Miami cuando fue, fue al atelier de Romona Keveza", arrancó Pepe Ochoa.

"Tini pidió una cita y está preparando su vestido de novia con Romona", agregó sobre la decisión de Tini de elegir a la diseñadora cuyos diseños no bajan de los 30 mil dólares.

Días antes, Tini Stoessel revolucionó Miami al mostrarse súper enamorada en la presentación oficial de Rodrigo de Paul en el Inter de Miami. La top lo acompañó desde la tribuna y se robó todas las miradas.