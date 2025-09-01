nati jota taparrabos mallorca En bikini taparrabos, Nati Jota se despidió de las playas de Mallorca.

Días antes, Nati Jota fue furor con un video anunciando que viviría en un barco durante los próximos siete días en las costas de Mallorca. Desde la cubierta, Nati se grabó y eligió un plano de lo más audaz mostrando en detalle su microbikini de bombacha colaless tiro alto color violeta y corpiño con mega escotazo.

Nati Jota marca tendencia con sus bikinis desde Europa

Nati Jota arrasa con sus looks mostrando las tendencias que serán furor la próxima temporada. Ideal para resaltar su bronceado dorado y destacar sus curvas, Nati Jota eligió una microbikini color naranja neón con bombacha tiro alto ultra cavada de inspiración ochentera que causó sensación.

nati jota bikini neon Nati Jota luce las bikinis más sexys en Europa.

Días antes, Nati Jota arrancó con sus vacaciones eligiendo una microbikini off-white, la infaltable del 2025, y para un toque más coquette agregando un sombrero con moño enlazado.

nati jota bikini barcelona

Aseguran que Gastón Edul "traicionó" a Nati Jota con una ex Gran Hermano

Si bien se confirmó el breve romance entre Nati Jota y el periodista deportivo Gastón Edul, salió a la luz el acercamiento del periodista deportivo con una ex Gran Hermano.

En BONDI, Pepe Ochoa habló de la relación de Nati Jota y Gastón Edul que comenzó como un chiste para OLGA pero también se dio atrás de las cámaras.

gaston edul sabrina cortez nati jota.jpg Qué pasó entre Nati jota y Gastón Edul.

"Tuvieron su momento pero terminó sucediendo que no conectaban y a mi lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón quien le hizo un vacío. Actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco lo deja soltar. Entonces, él la tiene ahí, picando", agregó sobre el enojo de Nati Jota con Gastón Edul.

Como si no fuera suficiente, Pepe Ochoa aseguró que Gastón Edul estaría saliendo con la ex Gran Hermano, Sabrina Cortez. "El fin de semana anterior al programa de Olga en la Costa, él se encontró con una mujer famosa. Estuvo con ella varias veces y eso lo tengo confirmado. Y esta mujer, de alguna manera, es la que desata el conflicto que entre Gastón y Nati, que está un poco celosa", reveló contundente.