Quién era Mateo Inostroza, "Matute", el joven lleno de alegría que murió trágicamente en San Rafael

“Mateo era una persona excelentísima, un tipo súper carismático. Aunque él mismo tuviera problemas o no anduviera bien emocionalmente, siempre te hacía reír, siempre buscaba la manera de sacarte un chiste. Era el tipo de persona que siempre está alegre, que te saca una sonrisa sin importar la situación”, recuerda Uciel Carricondo, amigo de toda la vida.

Uciel conoció a Mateo cuando ambos eran niños y sus familias vivían al lado de la otra. Con los años, su amistad se consolidó, compartiendo momentos simples y especiales: cortarse el pelo en la peluquería de Mateo, salir a rodar en moto, compartir asados con amigos y disfrutar de la pasión que ambos tenían por las motos. “Mateo tenía su moto, yo soy mecánico de motos, y siempre estábamos en ese ámbito, él y su padre también. Hacíamos rodadas, nos juntábamos a comer asado, era un grupo muy unido”, recuerda Uciel.

"Matute" era papá de un niño de 1 año y 3 meses

Además de su alegría contagiosa, Mateo era padre de Valentino, un niño de 1 año y 3 meses, y llevaba con orgullo su rol de peluquero, donde su amor por las motos se reflejaba en la decoración y el ambiente del lugar. También practicó karate y taekwondo, alcanzando incluso la cinta negra, compartiendo esa pasión con su padre y mostrando siempre disciplina y dedicación.

mateo y su amigo uciel muerte en san rafael Mateo y su amigo Uciel, hace pocos días. "Era el típico amigo que te hacía reír", dijo Uciel. Gentileza

La comunidad de San Rafael recuerda a Mateo como un joven que, pese a los problemas y desafíos que enfrentaba, siempre encontraba la manera de conectar con los demás a través del humor y la amistad. Su risa, sus bromas y su capacidad de hacer sentir bien a quienes lo rodeaban fue su sello entre quienes tuvieron la suerte de conocerlo.

Hoy, mientras la ciudad se enfrenta a la tristeza de su pérdida, los recuerdos de Mateo su alegría, su carisma, su pasión por las motos y su amor por su hijo permanecen vivos. En cada corte de pelo, en cada rodada, en cada encuentro con amigos, Matute "seguirá sonriendo desde la memoria de quienes lo amaron", segura su grupo inseparable.

“Mateo Inostroza ya no está físicamente entre nosotros, pero su espíritu alegre y su manera de iluminar los días más oscuros permanecerán en San Rafael”, cerró Uciel, quien no se despegó de la familia en estos tristes momentos.

En el video se puede ver a Mateo junto a sus amigos.