El Estado le dejó a sus dos nietas a cargo y abusó sexualmente de una de ellas en múltiples ocasiones

Tribunales de San Rafael.jpg El caso de abuso sexual se ventiló en el Poder Judicial de San Rafael.

La denuncia por abuso sexual

"No quiero vivir más a esta casa, porque cuando se va la abuela con mi hermana, el abuelo aprovecha y me lleva a la habitación”, comenzó relatando la niña en esa entrevista, que luego amplió en su testimonio en cámara Gesell en el expediente penal. La víctima precisó que los abuso sexuales ocurrieron entre enero de 2022 y mayo de 2023, cuando tenía entre 8 y 9 años.

En su relato, la niña precisó que los hechos ocurrían justamente cuando se abuela se iba a comprar al centro con su hermana. Esas ocasiones eran aprovechadas por el hombre que la abordaba en una habitación y le mostraba sus partes íntimas, diciéndole que se llamaba "pajarito". Luego, la abusaba sexualmente. Incluso, en una ocasión relató que el abuelo eyaculó en el suelo de la propiedad y la obligó a limpiar.

Como suele ocurrir en estos casos, los abusos sexuales venían acompañados de amenazas. El abuela le decía que si contaba algo iba a "terminar matando a tu hermana" y hasta le ofrecía $1.000 a cambio de su silencio.

Sede de los Tribunales en San Rafael El caso de abuso sexual se ventiló en el Poder Judicial de San Rafael.

Además del relato de la víctima, la pericia psicológica evidenció que la niña tiene consecuencias por el abuso sexual como inseguridad, miedos nocturnos, trastornos del sueño, hipervigilancia y aislamiento emocional.

Con estas pruebas, el sospechoso de 59 años -se reserva su identidad para resguardar la de la niña- fue detenido días después de la denuncia. El fiscal de San Rafael Iván Ábalos lo imputó por abuso sexual simple y con acceso carnal agravado por el vínculo, por estar encargado de la guarda y por aprovechar la convivencia.

En los últimos días, se realizó un juicio abreviado en el expediente. El fiscal llegó a un acuerdo con la defensora oficial del finquero y con la asesora de menores. De esta forma, el abuelo admitió haber cometido los hechos y el juez Claudio Gil condenó al abusador a una pena de 11 años de prisión.