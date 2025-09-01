Un mendocino desapareció en Francia y la familia empapela París para encontrarlo

Un mendocino se encuentra desaparecido en París y su familia está desesperada y sin respuestas. Daniel Enrique Segura fue visto por última vez este domingo 31 de agosto, en horas de la tarde, en la capital de Francia y hay mucha preocupación por él.
La denuncia de la desaparición de su paradero la realizó su hija Eugenia Segura, quien le aseguró a Diario UNO que hasta el momento no han recibido "novedades ni de la Embajada Argentina, ni de la policía francesa". "Ya hicimos todo lo que podíamos, pero no obtenemos respuesta", dijo la joven.
La última vez que se tuvo noticias de Daniel Enrique Segura fue el domingo 31 de agosto cuando estaba en el restaurante Le Dante, ubicado en las inmediaciones del Río Sena y de la Catedral de Notre Dame.
El desencuentro de Daniel y sus familiares se produjo cuando su hija Eugenia y su madre decidieron salir a caminar después de comer, y él prefirió quedarse a descansar un rato en el restaurante y luego irse al hotel, debido a que es diabético, insulino dependiente y no lleva consigo la medicación.
Además, Eugenia asegura que su padre nunca llegó al hotel donde se alojaba. La última vez que Daniel fue visto, vestía una remera blanca con chaleco azul, jeans, gorra azul y zapatillas azules. Además, mide 1,85 metros, es de contextura grande, es pelado y tiene una gran cicatriz en la cabeza.
Durante la mañana de este lunes 1 de septiembre, Eugenia y su madre optaron por pegar pancartas en distintos lugares de París, denunciar la desaparición en redes sociales (para darle viralización) y además llevan recorridos varios hospitales de la zona con la esperanza de encontrarlo.
Ante cualquier información que ayude a encontrar a Daniel, la familia pide que se comuniquen al celular +4915738778807 (de su hija, radicada en Alemania), o por las redes sociales.
