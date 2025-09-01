Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Rueda de la Fortuna. Esta carta simboliza los giros inesperados de la vida, el destino y los ciclos que no pueden evitarse. Representa cambios que pueden ser súbitos, pero necesarios para la evolución personal y espiritual, recordándonos que todo en la vida está en constante movimiento. Su energía está ligada al fluir del universo y a la aceptación de aquello que no siempre se puede controlar. En el tarot, esta carta nos habla de oportunidades que llegan de manera sorpresiva, de pruebas que enseñan y de la importancia de confiar en que los giros del destino abren nuevas posibilidades.

tarot descubre destino la rueda de la fortuna.jpg

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy martes 2 de septiembre de 2025