Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Estrella. Esta carta representa la claridad, la inspiración y la fe renovada después de un tiempo de oscuridad. Es un arcano mayor que invita a confiar en la guía interior, a abrirse a la bondad del universo y a dejar que la luz de la esperanza marque el camino. Simboliza pureza, serenidad y la conexión con lo espiritual, ayudando a comprender que siempre hay un horizonte mejor al cual dirigirse. Esta carta del tarot también habla de equilibrio y regeneración, indicando que es un momento perfecto para sanar heridas emocionales, físicas o espirituales. La Estrella anuncia confianza en el porvenir y optimismo en cada aspecto de la vida, recordando que la fe es la semilla que permite que florezcan nuevas oportunidades.

Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Estrella.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy domingo 31 de agosto de 2025