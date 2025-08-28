Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy viernes 29 de agosto de 2025

Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Juicio. Esta carta simboliza la renovación, la evaluación del pasado y la apertura hacia un ciclo completamente distinto. Representa el llamado interior que impulsa a tomar decisiones importantes, dejando atrás lo que ya no tiene sentido y abrazando un futuro más consciente. Su energía también habla de liberación emocional y de la valentía para aceptar la transformación. En el tarot, El Juicio tiene un matiz de despertar, como si una voz interna recordara la importancia de alinearse con la verdad personal. Es un símbolo de cambios profundos que no dependen tanto de lo externo, sino de la actitud y las decisiones que cada persona toma desde la honestidad consigo misma.

