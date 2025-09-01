Choque Accidente San Rafael Las imágenes que dejó el brutal accidente en San Rafael.

La imputación por el accidente en San Rafael

La situación de Matías De la Llana es compleja. Es que la primera reconstrucción del accidente determinó que circulaba con 0,96 gramos de alcohol en sangre cuando causó el brutal choque donde terminó muriendo uno de sus amigos, Mateo Inostroza (21), y causó lesiones a otros.

Esa cantidad de alcohol en sangre no alcanza para convertirse un agravante de un homicidio culposo, ya que el Código Penal lo contempla a partir de 1 gramo. Pero sí se puede considerar el exceso de velocidad -en caso de que sea demostrado con la pericia mecánica- o la propia conducción imprudente. En ese caso, pasaría a arriesga una pena de 3 a 6 años de cárcel.

Sin embargo, fuentes judiciales detallaron que evalúan una imputación por homicidio simple con dolo eventual, que en ese caso arriesgaría de 8 a 25 años de cárcel. Esta calificación legal considera que el chico, al manejar alcoholizado, sabía que podía causar un desenlace fatal y no hizo nada para cesar su accionar.

mateo inostroza accidente san rafael Mateo Inostroza, la víctima fatal del accidente en San Rafael.

El accidente fatal en San Rafael

Minutos antes de las 5 del domingo, un auto VW Sirocco circulaba por avenida Yrigoyen, una de las principales de San Rafael. Matías De la Llana conducía el vehículo de alta gama y era acompañado por Mateo Inostroza y otro joven de 23 años.

Al llegar al cruce con calle Lencinas, el joven conductor perdió el dominio e impactó bruscamente a una camioneta VW Amarok que estaba estacionada. El accidente ocurrió con tal violencia que ese rodado terminó volcando y chocando a un auto Fiat Palio donde tres mujeres esperaban en el semáforo en rojo.

Mateo Inostroza, que tenía un hijo de 1 años y era conocido en el ambiente de las motos, sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó internado en el Hospital Schestakow. Horas después perdió la vida.

El otro joven que circulaba como acompañante en el VW Sirocco sufrió una fractura en su pierna izquierda. En tanto que las mujeres del Fiat Palio sufrieron lesiones leves por el accidente.