El streamer está detenido tras el accidente en San Rafael.

El streamer está detenido tras el accidente en San Rafael.

Matías De la Llana (21) está detenido desde la madrugada del domingo. El joven, conocido en el mundo del streaming, manejaba alcoholizado un auto de alta gama que protagonizó un violento accidente en San Rafael y uno de sus amigos terminó muriendo por las lesiones.

La Fiscalía de Tránsito de San Rafael está analizando las primeras pruebas y la primera reconstrucción del accidente ocurrido en las primeras horas del domingo pasado. Mientras tanto, Matías De la Llana espera que se resuelva su situación mientras está alojado en los calabozos de la Comisaría 32.

El joven es conocido ya que solía hacer streaming y subir videos a Youtube haciendo análisis de gaming, es decir, de videojuegos. Pero ahora, ese panorama en su vida podría cambiar bastante acorde a la decisión judicial que se tome en las próximas horas tras el fatal accidente.

Choque Accidente San Rafael
Las imágenes que dejó el brutal accidente en San Rafael.

Las imágenes que dejó el brutal accidente en San Rafael.

La imputación por el accidente en San Rafael

La situación de Matías De la Llana es compleja. Es que la primera reconstrucción del accidente determinó que circulaba con 0,96 gramos de alcohol en sangre cuando causó el brutal choque donde terminó muriendo uno de sus amigos, Mateo Inostroza (21), y causó lesiones a otros.

Esa cantidad de alcohol en sangre no alcanza para convertirse un agravante de un homicidio culposo, ya que el Código Penal lo contempla a partir de 1 gramo. Pero sí se puede considerar el exceso de velocidad -en caso de que sea demostrado con la pericia mecánica- o la propia conducción imprudente. En ese caso, pasaría a arriesga una pena de 3 a 6 años de cárcel.

Sin embargo, fuentes judiciales detallaron que evalúan una imputación por homicidio simple con dolo eventual, que en ese caso arriesgaría de 8 a 25 años de cárcel. Esta calificación legal considera que el chico, al manejar alcoholizado, sabía que podía causar un desenlace fatal y no hizo nada para cesar su accionar.

mateo inostroza accidente san rafael
Mateo Inostroza, la víctima fatal del accidente en San Rafael.

Mateo Inostroza, la víctima fatal del accidente en San Rafael.

El accidente fatal en San Rafael

Minutos antes de las 5 del domingo, un auto VW Sirocco circulaba por avenida Yrigoyen, una de las principales de San Rafael. Matías De la Llana conducía el vehículo de alta gama y era acompañado por Mateo Inostroza y otro joven de 23 años.

Al llegar al cruce con calle Lencinas, el joven conductor perdió el dominio e impactó bruscamente a una camioneta VW Amarok que estaba estacionada. El accidente ocurrió con tal violencia que ese rodado terminó volcando y chocando a un auto Fiat Palio donde tres mujeres esperaban en el semáforo en rojo.

Mateo Inostroza, que tenía un hijo de 1 años y era conocido en el ambiente de las motos, sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó internado en el Hospital Schestakow. Horas después perdió la vida.

El otro joven que circulaba como acompañante en el VW Sirocco sufrió una fractura en su pierna izquierda. En tanto que las mujeres del Fiat Palio sufrieron lesiones leves por el accidente.

Temas relacionados:

Te puede interesar