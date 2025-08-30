Un conductor ebrio volcó con su camioneta en un canal en Chacras de Coria y su acompañante quedó herida

Mendoza baleados oeste.jpg La mujer herida en el vuelco en Chacras de Coria fue trasladada al hospital Lagomaggiore, de Ciudad. Foto: archivo

Cómo fue el accidente en Chacras de Coria

El siniestro vial fue reportado a la línea de emergencias 911, donde se advirtió del aparatoso accidente. Al arribo del personal policial de la Comisaría 30 y de Tránsito departamental, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios de Luján, quienes después de varios minutos de trabajo lograron la extracción de las dos personas.

También se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC). El médico Mariano Barresi asistió a ambos heridos. A la mujer le diagnosticó politraumatismo por accidente vial con intoxicación alcohólica y se solicitó el traslado hasta el hospital Lagomaggiore.

Al conductor también se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo: 2,34 g/l, cuando lo permitido legalmente es de 0,5 g/l.

En la escena del hecho, trabajó personal de la Policía Científica y se dispuso el traslado del imputado a sede judicial para la notificación de la contravención al artículo 67 bis, de la Ley 9.099. Intervino también el Juzgado Contravencional en Turno.