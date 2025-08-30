La tormenta de Santa Rosa llegó con lluvias persistentes y granizo en varios departamentos

Embed - granizo La Consulta San Carlos

Alerta naranja por las lluvias en toda la provincia

Los reportes de Defensa Civil confirmaron que las precipitaciones alcanzaron a la mayoría de los departamentos, con variaciones entre débiles y moderadas, y acumulados que en algunos casos superarán el promedio habitual para esta época del año.

En zonas cordilleranas y precordilleranas, como Las Heras, Luján y el sur de Malargüe, las condiciones meteorológicas se tradujeron además en nevadas que se prolongarán durante toda la jornada y parte del domingo.

En el llano, la intensidad de las lluvias aumenta hacia el Valle de Uco, el Gran Mendoza y sectores del Sur provincial, con temperaturas que en promedio no superan este sábado los 10°C. Recién a media mañana arrancaron con mayor fuerza en el área metropolitana.

Alerta Defensa Civil

En sectores de San Martín, como Palmira, se reportó una granizada intensa, lo que sorprendió a más de un conductor. Muchos recordaron las tormentas de verano, ya que estas situaciones son más habituales en esa época del año.

Embed - granizo San Martín

Desde Junín y Rivadavia también circularon imágenes con las calles y veredas blancas, repletas de granizo.

Cómo afecta la tormenta en cada zona de Mendoza

Defensa Civil elaboró reportes pormenorizados de lo que está sucediendo en cada zona y departamento de Mendoza este sábado 30 de agosto.

Zona Norte y Este

En Las Heras, Godoy Cruz, Luján y Maipú se registraron lluvias débiles a moderadas, especialmente en áreas como Ugarteche, Agrelo y Perdriel.

En el Este provincial -con reportes de Lavalle, San Martín, Santa Rosa y La Paz- también hubo precipitaciones, acompañadas por ráfagas del viento sur de hasta 40 km/h, lo que redujo la visibilidad en algunos tramos de la ruta.

Informe lluvias Servicio Meteorológico Nacional En el mapa se puede ver en qué departamentos persiste la alerta naranja por las lluvias. Imagen: gentileza Defensa Civil

Valle de Uco

Defensa Civil confirmó que las lluvias fueron generalizadas en todo el departamento de Tunuyán, en Villa San Carlos, La Consulta, Eugenio Bustos y Pareditas.

En Tupungato y San Carlos, las zonas de El Manzano Histórico, Tres Esquinas y Campo Los Andes concentraron la mayor intensidad. No se descartó la caída de granizo pequeño en sectores del sur del Valle de Uco durante la tarde de este sábado.

Zona Sur

En San Rafael, los puntos más afectados son Los Reyunos, Valle Grande, Rama Caída y el embalse El Nihuil, donde se registraron lluvias moderadas. También hay lluvias en Villa 25 de Mayo y el Cañón del Atuel.

En Malargüe, la advertencia se focalizó en las nevadas en la zona baja y acumulación en la cordillera. El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán hasta la madrugada del domingo.

Cordillera y precordillera

El mal tiempo en alta montaña se extenderá durante todo el sábado, con nevadas persistentes y probabilidad de nieve en sectores bajos.

La precordillera de Las Heras y Luján permanece bajo vigilancia por la acumulación nívea.

En el caso de la cordillera de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, las nevadas son importantes y complican la transitabilidad en rutas de acceso a cruces internacionales y caminos de montaña. De hecho, el Paso Cristo Redentor no abrió este sábado.

Pronóstico meteorológico: lluvias hasta el domingo y heladas el lunes

pronóstico 7 días

Para este domingo 31 de agosto se esperan lluvias débiles a moderadas durante la mañana en toda la provincia, con mayor intensidad en el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Hacia la tarde las condiciones mejorarán de sur a norte, y la mejora en el Gran Mendoza se dará recién en horas de la noche.

El lunes 1 de septiembre, el tiempo se presentará estable con cielo seminublado y temperaturas en ascenso: las máximas rondarán los 14 a 15°C. Sin embargo, se anticipan heladas parciales en Malargüe y el Valle de Uco con mínimas de hasta -2°C.