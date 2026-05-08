La lluvia de sangre que sorprendió a un pueblo y cuyo origen está en debate

Cómo fue la lluvia roja de Kerala

Ese 25 de julio, junto a un trueno que sacudió las ventanas de los distritos de Kottayam e Idukki en la India, los vecinos aseguraron haber visto un destello de luz. Poco después comenzó la lluvia de sangre.

Una de las mayores curiosidades es que no llovía igual en todos lados. Uno podía salir a su jardín y terminar pintado de rojo y a cinco metros, otro terminaba empapado de una lluvia cristalina. Pero esto no fue lo único atípico, porque sucedió lo mismo de manera intermitente durante casi dos meses. A fines de septiembre, todo cesó de manera permanente.

lluvia roja de kerala

Las teorías sobre la lluvia roja

Una de las teorías más populares sobre esta lluvia de sangre la dio el físico Godfrey Louis, de la Universidad Mahatma Gandhi en Kerala. él analizó las muestras y aseguró que el fenómeno tuvo que ver con algo extraterrestre, ya que señaló que en la tormenta se encontraron células que podían reproducirse a temperaturas de hasta 300°C, algo imposible para cualquier forma de vida terrestre conocida.

En ese sentido, el físico aseguró que estas células deben haber llegado en un fragmento de cometa que explotó en la atmósfera y que prueba de ello eran el estruendo y el destello de luz que habían visto vecinos de los distritos afectados.

En tanto, el Centro de Estudios de Ciencias de la Tierra (CESS) y el Instituto de Investigación y Jardín Botánico Tropical realizaron su propia investigación y llegaron a una conclusión que se considera oficial.

Según este estudio, se identificaron las partículas como esporas de una especie de alga llamada Trentepohlia. Estas algas viven en simbiosis con hongos formando líquenes en las cortezas de los árboles de la región, los que habrían proliferado de manera masiva y una ráfaga de viento habría succionado estas esporas hacia las nuevas y estas las lanzaron abajo con la lluvia.

Sin embargo, la teoría oficial de las algas para explicar la lluvia de sangre de Kerala tiene sus detractores. Estos señalan que es difícil explicar cómo llegaron tantas esporas de alga a la atmósfera al mismo tiempo y de forma tan concentrada. No obstante, es la explicación más aceptada para este fenómeno.