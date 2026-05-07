Un enorme temporal en el mar puso en alerta a las flotas que operan en el Atlántico Sur. Más de 140 buques de bandera extranjera solicitaron permiso para entrar en el mar argentino durante las últimas horas, según indicaron desde Prefectura.
Enorme tormenta en el mar argentino obligó a 140 buques extranjeros a buscar refugio
Prefectura Naval monitorea a las embarcaciones que ingresaron a la Zona Económica Exclusiva del mar argentino por el mal clima en el Atlántico Sur
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso formal por una tormenta de gran magnitud que afecta la seguridad de la navegación. Ante este escenario, Prefectura Naval Argentina autorizó el ingreso de las unidades para que encuentren reparo frente a las olas gigantescas.
La llegada masiva de barcos dedicados a la pesca ocurrió tras el pedido de diversas empresas y cámaras del sector que reportaron condiciones meteorológicas muy adversas para los próximos días. Las autoridades permitieron que la flota permanezca en sectores específicos de Argentina durante un plazo aproximado de tres días.
En alerta
Prefectura dispuso controles estrictos para supervisar los barcos: el protocolo establece que estas naves tienen prohibido realizar cualquier actividad extractiva mientras busquen refugio. Los oficiales exigen que las redes y herramientas de trabajo queden aseguradas sobre la cubierta de manera obligatoria. Los capitanes deben apagar las luces potentes que usan habitualmente durante las faenas nocturnas para evitar confusiones operativas.
Cada buque debe mantener encendido el sistema de identificación automática de forma permanente. Esta herramienta técnica permite que los radares argentinos localicen la posición exacta de los barcos en tiempo real.
Los responsables de las naves mantienen la obligación de establecer comunicación radial con las estaciones costeras. Según explicaron, el cumplimiento de estas normas garantiza que el ingreso por la tormenta no derive en capturas ilegales de recursos naturales dentro del territorio argentino.
Las reglas del mar argentino
La flota nacional también buscó puertos seguros para evitar los riesgos del temporal. Los barcos argentinos se desplazaron hacia zonas de abrigo con el fin de proteger sus estructuras.
El operativo sigue las pautas del Régimen Federal de Pesca y acuerdos internacionales sobre el derecho del mar. Estas leyes permiten que Argentina brinde asistencia humanitaria ante emergencias climáticas comprobadas.
Los barcos deberán abandonar la jurisdicción nacional de inmediato cuando el clima mejore. La vigilancia aérea continuará hasta que la última unidad regrese definitivamente a las aguas internacionales.