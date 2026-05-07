Evidencia genética

El misterioso motivo que impide hallar los barcos de Cristobal Colón (1).jpg Cristóbal Colón cambió la historia de la humanidad con su travesía.

La pieza fundamental de esta teoría reside en la figura de Pedro Álvarez de Sotomayor. Este noble, también llamado Pedro Madruga, aparece como el nexo que explica el posible origen de Colón.

El estudio aplicó modelos computacionales para verificar si este personaje encajaba en el árbol familiar, mediante el uso de herramientas digitales, utilizadas para simular la estructura del linaje. Al retirar virtualmente al noble gallego del mapa genético, la coherencia de los datos desapareció.

Por esta razón, la hipótesis sobre el origen gallego de Cristóbal Colón ganó fuerza entre los investigadores. El descubrimiento sitúa al navegante dentro de la nobleza de la España del siglo XV.

El debate que despertó el estudio

El misterioso motivo que impide hallar los barcos de Cristobal Colón (2).jpg A pesar del paso de los siglos, los orígenes de Cristóbal Colón siguen siendo investigados.

El análisis todavía requiere una revisión por parte de otros científicos para alcanzar un consenso. Existen diversas teorías que sitúan el nacimiento del marinero en Italia o en regiones mediterráneas.

Sin embargo, las pruebas biológicas indirectas ofrecen un camino diferente a los tradicionales. El estudio no utiliza el ADN directo del almirante, sino el de sus sucesores enterrados en Gelves.

Las conclusiones actuales obligan a replantear la identidad del hombre que llegó a "las Indias". Aunque la discusión continúa, la relación de Colón con las tierras gallegas de España cuenta ahora con un respaldo científico. Ahora falta determinar si Cristóbal Colón ocultó sus raíces familiares por conveniencia política o social.