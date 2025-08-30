El adolescente de 16 años agredido por patovicas en un cumpleaños de 15 aún sigue en shock

Soletti destacó que de acuerdo al daño psicológico que pueda comprobarse por los profesionales de la salud mental, "seguiremos muy de cerca el pedido de cambio de calificación de la causa, hoy son lesiones leves".

patovicas agresion desert chacras testigo Un testigo declaró hace algunos días sobre lo sucedido en el Desert Gala en una fiesta de 15, donde patovicas golpearon a un adolescente. Foto: captura de pantalla de Canal 7

La postura del Ministerio de Seguridad sobre la agresión de los patovicas

Fuentes del Ministerio de Seguridad resaltaron que la cartera está asistiendo a la víctima con una abogada, además que también hay servicio de asistencia psicológica disponible para su recuperación.

Respecto de los patovicas y de la habilitación del boliche, remarcaron que todo estaba en regla. "Es un caso aislado a cualquier habilitación. El local cumple con todos los requisitos de la ley para funcionar. Y la empresa de seguridad está habilitada con sus respectivas credenciales", insistieron.

Susana Soletti Susana Soletti, abogada querellante del caso del joven goleado por patovicas en un cumpleaños de 15.

Al parecer el problema se habría desatado cuando el joven quiso ingresar a la fiesta. El personal de seguridad afirmó que no tenía entrada, pero su mamá insistió que ya estaba en el cumpleaños de 15, que había salido con un amigo y quiso volver a entrar porque se había olvidado el abrigo y el cargador del celular.

Luego de conocerse el resonante caso, los patovicas fueron imputados por lesiones leves y debieron pagar una fianza de $500.000.

Como medida judicial y mientras sigue la investigación, tienen una prohibición de contacto con la víctima. "Estamos sumando más testimoniales en Cámara Gesell porque los chicos son menores de edad", apuntó la letrada.