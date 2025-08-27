Un testigo reveló el accionar de los patovicas que golpearon a un chico en la fiesta de Chacras

"Yo había escuchado que se había pedido un Cabify y hablaba de eso con sus amigos. No volvía al salón para quedarse a bailar ni nada, él buscaba sus cosas y se iba. Mostró ticket y no lo dejaban pasar", detalló Tato a El Siete.

Así fue la agresión de los patovicas al adolescente

Según el relato de Tato, hijo del reconocido abogado penalista Cristian Vaira Leyton, cuando los patovicas abrieron el portón principal del salón "Matías se metió corriendo, un guardia lo agarra, lo empieza a golpear y él se defiende a los golpes. Ahí es cuando el de seguridad lo derriba y lo deja en el suelo en un estado indefenso".

Detalló que en el lugar había varias personas que estaban en la lista, como él, pero muchos otros que fueron para colarse. De todas formas, Tato sostuvo que no dejaban pasar a nadie.

"El primer golpe fue de un guardia de seguridad a Matías y él se defendió. El guardia era más grande que él y tenía más chances de ganarle. Lo dejó en el suelo, Matías ya estaba indefenso y aun así el guardia le tiró el brazo para atrás y le apretó el cuello con la rodilla. Es lo que yo vi. Me imagino que se desmayó unos segundos porque quedó inconsciente", expresó el joven testigo.

Si bien es la primera vez que ve una situación como esta, Tato sostuvo que se sabía que "los guardias de seguridad eran algo violentos, pero tampoco tanto".

"Presencie la situación y traté de ayudarlo. Vi que estaba con unos amigos, les pregunté si habían llamado al 911 y como no lo habían hecho, yo llamé y en 15 minutos cayó un patrullero", detalló.

Versiones cruzadas con los patovicas

Tato indicó: "Los de Desert Gala y la seguridad del salón dijeron que ellos mismos llamaron al 911 por las agresiones de Matías, pero eso es totalmente falso porque es al revés, Matías se defendió ante los golpes que le dieron a él".

Cuando llegó la Policía, Estanislao les explicó la misma situación que relató por teléfono. Uno de los efectivos se fue a hablar con los patovicas, mientras que el otro lo hizo con Matías. "Se lo llevó al patrullero y lo subió con dos amigos más para llevarlos a comisaría a declarar sobre la situación. El Desert dijo que se lo habían llevado preso y no, eso es falso, se lo llevaron a declarar".

Luego de todo lo vivido, el adolescente expresó: "Creo que a Matías, además de los golpes del momento, le va a quedar un daño psicológico muy grave a él y su familia, les va a dar miedo que vuelva a salir".

Además, dijo que la viralización de lo ocurrido con la agresión y los patovicas "afecta mucho psicológicamente".

Mientras, la justicia imputó a dos patovicaspor las lesiones leves que le provocaron al joven de 16 años al no dejarlo ingresar al salón en la madrugada del domingo.