Los patovicas de la fiesta de Chacras acusaron de colado y agresivo al chico que los denunció

El video que se conoció fue de la segunda vez que el chico habría ingresado al salón. "Por ser menor no significa que el chico sea más chico de porte que el seguridad. De hecho en este caso es al revés, pero no se ve en el video. El vigilador recibió golpes de puño en la cara, que le lastimaron el pómulo y una ceja".

El accionar de los patovicas en la fiesta de Chacas

Ambrosio explicó que en el caso que un empleado de seguridad sea agredido, este "no puede generar una inacción", y agregó: "El vigilador lo redujo actuando dentro del ámbito de riesgo permitido, que es cuando este recibió golpes de puño lo mínimo es que le hagan una maniobra de reducción al chico".

"El menor estaba enajenado, muestra de ello es que el saco y pantalón del seguridad estaban rotos, aunque eso no se ve en el video", declaró el coordinador de los patovicas del Desert.

Embed - Patovicas controlaron a un adolescente en una fiesta en Chacras

Contó que las dos veces el chico entró cuando se produjo una "avalancha" de adolescentes que se querían colar al cumpleaños. La primera vez pasó, llegó hasta el guardarropas donde dejó su campera, pero a los pocos minutos fue detectado por un patovica que le pidió que se fuera y así lo hizo.

Según el jefe de seguridad, cuando intentó entrar por segunda vez en una avalancha. "Estando afuera el chico se puso violento, empezó a insultar a la seguridad y a patear el portón hasta que volvió a ingresar".

"A través de la recibida de golpes de puño del chico al seguridad, y no del vigilador al chico, porque el menor no fue golpeado, se puede de forma lícita realizar la maniobra para controlarlo. El chico no se frenaba, seguía haciendo fuerza para zafarse, no lograba calmarse. Cuando se calmó, se lo sentó en el cantero del ingreso del salón hasta que se tranquilizó y salió caminando por sus propios medios", sostuvo el jefe de los patovicas.

La madre del chico contra el patovica

Virginia Verdier aseguró que su hijo estaba dentro de la fiesta: "Estaba en la lista y le escanearon el celular como hacen ahora, por eso tenía el ticket para el abrigo".

Relató que su hijo y dos amigos salieron porque otro había quedado afuera, y no se sentía bien por ser insulinodependiente. "Ahí decidieron irse, además que había mucho lio afuera porque muchos se querían colar. Llamaron a un Cabify para irse, cuando mi hijo se dio cuenta que se había olvidado su campera en el guardarropas".

"Se acercó al portón y el patovica le dijo cuando saliera una camioneta entrara. Le dijo que le diera el papel, se fue a buscar la campera y ahí mi hijo recibió los ataques. Él no entendía por qué. Le dieron una piña en la sien y se defendió, por supuesto", contó la madre del chico.

Embed - Denunciaron una agresión a un adolescente en una fiesta de Chacras

Añadió: "Mi hijo quedó desvanecido unos segundos, perdió la consciencia, cuando se despertó sentía que el corazón se le iba a salir por los oídos y que le dolía todo el cuerpo. No sabía por dónde le habían pegado".

El chico fue en la mañana de este lunes al Cuerpo Médico Forense donde constataron lesiones leves: "Tiene el cuerpo adolorido, golpes en la cara, en el cuello, en la espalda, no sabe si lo patearon porque le duele la espalda, tiene las rodillas lastimadas y las manos peladas".

"Siento Impotencia, indefención. No estaba en una fiesta clandestina, uno confía en el sistema en la seguridad en los salones", en referencia al video en el que se ve que un patovica lo tenía en el piso.