Posible femicidio y suicidio: identificaron a la pareja encontrada muerta dentro de un auto

Areco pareja auto Un detalle que llamó a la atención de los peritos fue que una de las ventanillas del automóvil presentaba un balazo Foto gentileza tn.com.ar

En su interior, se hallaron sin vida los cuerpos de una mujer y un hombre, ambos con impactos de bala.

Además, fuentes de la investigación indicaron que el automóvil Onix blanco no tenía pedido de secuestro y se encontraba radicado en General Pacheco, partido de Tigre, lugar de residencia del hombre.

La información preliminar de las autopsias realizadas en las últimas horas en la Morgue Judicial de San Antonio de Areco confirmaba que Suárez presentaba un disparo en la cabeza, en la región parietal derecha, mientras que la mujer tenía dos heridas de bala en el pecho y en el lado derecho del cuello.

A los investigadores además les llamó la atención fue que el cuerpo de la mujer se encontraba en el piso del asiento trasero del auto, envuelto en un plástico que se utiliza para una cortina de baño y tapado con camperas. Por este detalle, se estima que el auto no fue la escena primaria de la muerte de la mujer.

Fuentes de la investigación revelaron además que dentro del auto había una pistola Bersa con mira láser infrarroja, tres celulares, más de 25 cartuchos calibre 9 milímetros, tres vainas servidas y los DNI de ambos, elementos que fueron secuestrados por las autoridades.

Completando el panorama de la escena, también habían dos tickets de peaje, uno registrado en Larena, en la zona de Pilar, a las 7 de la mañana y otro en Solís, en el kilómetro 102 de la Ruta 8 a las 10.07, información que permitió reconstruir parte de los movimientos previos de la pareja.

Más allá de que en un primer momento de sospechó de un doble crimen, el fiscal Luis Emilio Carcagno, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, trata de determinar si el caso tiene que ver con un femicidio seguido de suicidio.

Según datos obtenidos por los investigadores, Revah había denunciado a Suárez por violencia de género en febrero de 2021 y en abril de este año. Incluso, la mujer había solicitado la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión.

El secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, Ramón Ojeda, indicó que “a priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás, no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí y una campera”.

Areco muerte tanque Fuentes de la investigación creen que el hombre intentó quemar el auto pero se arrepintió y se mató Foto gentileza eltrece.com

El funcionario además comentó que el presunto femicidio se habría concretado en otra localidad, y sobre la actuación de Suárez dijo que “creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”. Y agregó: "El hombre estaba sentado en el asiento del conductor, tenía manchas de sangre, una herida de bala en la cabeza y una pistola muy cerca suyo".

La investigación del posible femicidio seguido de suicidio quedó bajo investigación del fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes, mientras que en las próximas horas se peritarán los teléfonos celulares para confirmar la hipótesis y descartar la intervención de una tercera persona.