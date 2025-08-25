Estaba detenido en una comisaría, le dieron la libertad por error y ahora está prófugo

Un poco más tarde se dieron cuenta que algo no estaba bien, y al hacer el recuento de detenidos en el calabozo confirmaron que Franco Gastón Flores, de 32 años no estaba.

El detenido que fue liberado por error

Luego de revisar y chequear qué había pasado para saber dónde estaba Flores, confirmaron que los mismos policías lo habían dejado en libertad al haber creído que se trataba de otra persona.

Comisaría 25, San José, Guaymallén.jpg Esta vez el detenido no escapó, sino que le dieron la libertad por error. Imagen ilustrativa.

Cuando se dieron cuenta del error cometido, no tuvieron más opción que comunicarlo, ya que quien debía estar detenido en realidad estaba prófugo.

Señalaron que el hombre mide 1,60 metros, tiene tez trigueña y barba, además que en el momento que salió de la Comisaría 25 llevaba puesto un buzo gris con letras negras.

Los policías están alertados para encontrarlo y llevarlo detenido nuevamente a la Comisaría a disposición de la Justicia.

No es la primera vez que se escapa un detenido

El 25 de febrero pasado tres delincuentes que estaban en un calabozo de la Comisaría 25 escaparon al hacer un boquete en el calabozo que compartían, y salieron sin que nadie se diera cuenta.

En este caso notaron que los tres hombres no estaban cuando hicieron el recuento de detenidos. El tema fue que el boquete que hicieron los sospechosos de cometer diferentes delitos daba a un patio interno de la dependencia policial.

Así y todo, los detenidos salieron al patio y desde allí salieron a la calle sin que ningún policía se diera cuenta.