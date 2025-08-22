México confirma 78 connacionales detenidos en Florida

Durante la visita al Centro de Detención de los Everglades, Escandón conversó con 14 migrantes bajo custodia. Explicó que todos se encuentran en condiciones adecuadas y que la reunión permitió escuchar sus inquietudes y necesidades. El diplomático enfatizó que se solicitó a las autoridades estadounidenses garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Una jueza federal del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, ordenó desmantelar en un plazo de 60 días el centro de detención migratorio “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami. La medida también impide el ingreso de nuevos migrantes y prohíbe ampliar las instalaciones.