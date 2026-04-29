El país de América Latina en la mira de Japón para transformarlo en un gigante: es el tercero donde más invierte la nación asiática

El vínculo económico entre Japón y México se ha fortalecido gracias al Acuerdo de Asociación Económica vigente desde 2005, que facilitó la llegada de inversiones en sectores industriales estratégicos. Actualmente, Japón figura entre los tres principales inversionistas extranjeros en el país, con una presencia concentrada en la manufactura avanzada, la industria automotriz y la electrónica.

Entre las empresas más relevantes de Japón se encuentran Toyota, Nissan, Honda y Mazda, todas con plantas de producción en distintos estados mexicanos. Estas compañías no solo abastecen el mercado interno, sino que utilizan a México como plataforma exportadora hacia Estados Unidos y otros destinos, aprovechando su posición dentro del T-MEC. A ellas se suman firmas como Denso, Panasonic, Sumitomo y Mitsubishi Electric, que han ampliado la cadena de valor en sectores de autopartes, tecnología industrial y sistemas eléctricos.

México y Japón (1)

Japón en América Latina

Según datos de la Secretaría de Economía de México y reportes de la OCDE, esta presencia de Japón ha generado miles de empleos directos e indirectos, además de impulsar la transferencia tecnológica y el desarrollo de proveedores locales. El impacto no se limita al plano industrial: también ha fortalecido la integración de México en redes globales de producción más sofisticadas.

La importancia de esta relación radica en su carácter estratégico. Para México, representa crecimiento económico, diversificación de inversiones y modernización industrial. Para Japón, significa una vía de expansión fuera de Asia en un contexto de reconfiguración global de cadenas de suministro, especialmente frente a tensiones comerciales internacionales.

En los últimos años, analistas destacan que la inversión japonesa ha evolucionado hacia modelos más integrados, incorporando innovación, automatización y sostenibilidad. Este enfoque refuerza la posición de México como socio prioritario en América Latina, consolidando una relación que trasciende lo comercial y se proyecta como un eje clave en la economía global contemporánea.