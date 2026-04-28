Japón lanzará el primer motor comercial que genera electricidad mediante la combustión de una mezcla que contiene hasta un 30% de hidrógeno

El desarrollo, impulsado por la empresa Kawasaki Heavy Industries, marca un hito porque ya no se trata de un prototipo experimental. Es un sistema comercial, probado durante meses en la ciudad de Kobe, en Japón, y listo para implementarse en instalaciones reales. Su potencia alcanza los 8 megavatios, suficiente para abastecer redes eléctricas locales o sistemas industriales, y lo hace combinando gas natural con hidrógeno en una proporción que puede llegar al 30% .

Lo verdaderamente disruptivo no está solo en el combustible, sino en la lógica. Este motor puede integrarse a plantas existentes sin necesidad de cambiar tuberías, depósitos ni infraestructura. Es decir, permite reducir emisiones sin rehacer el sistema energético desde cero, algo que durante años fue uno de los principales obstáculos para la descarbonización . En términos prácticos, una central que hoy funciona únicamente con gas puede adaptarse y empezar a disminuir su impacto ambiental casi de inmediato.

Motor Japón (1)

¿Cómo es este motor de Japón?

Desde el punto de vista ambiental, el hidrógeno aporta una ventaja clave. Su combustión no genera dióxido de carbono, sino principalmente vapor de agua. Aunque en este caso se utiliza mezclado con gas, la reducción de emisiones ya es significativa y abre la puerta a incrementos futuros en el uso de hidrógeno . De hecho, el propio diseño del motor apunta a una transición gradual, donde el porcentaje de hidrógeno podría aumentar con el tiempo.

Sin embargo, el avance también deja en evidencia los límites actuales. El hidrógeno sigue siendo un recurso costoso de producir, y en muchos casos aún depende de procesos que generan emisiones. Además, su almacenamiento y transporte presentan desafíos técnicos debido a su baja densidad y alta volatilidad .

Este motor posee:

un remolque de gas hidrógeno a alta presión para el suministro de hidrógeno y una unidad para mezclar hidrógeno con gas en una proporción de entre 5 y 30% en volumen.

un detector de gas que puede detectar adecuadamente las fugas de hidrógeno, un sistema de purga de nitrógeno para la línea de ventilación y otras características.

diseñado con la menor cantidad de modificaciones posible para facilitar futuras adaptaciones a los motores de gas urbanos KG-18-T existentes, con el fin de permitir la combustión de combustible mixto utilizando hidrógeno

En comparación con la combustión exclusivamente de gas natural, la combustión de combustible mixto logra una reducción de las emisiones de CO de aproximadamente 1150 toneladas métricas, lo que equivale a las emisiones anuales de aproximadamente 420 hogares.