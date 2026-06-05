Tras casi una década, Japón reactiva maniobras con otro país de Asia y marca un giro inesperado en su estrategia

Tras casi una década Japón reactiva maniobras con otro país de Asia y vuelve a operar en conjunto en la región

El anuncio fue realizado tras una reunión entre el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, y su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, celebrada en Yokosuka, Japón. En el comunicado conjunto, ambas partes confirmaron la reactivación de los ejercicios SAREX entre la Armada de la República de Corea y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, con el objetivo de reforzar la cooperación en operaciones humanitarias en el mar.

Los ejercicios SAREX se centran en la coordinación de procedimientos de búsqueda y rescate en situaciones de emergencia marítima, como naufragios, accidentes navales o personas desaparecidas en el océano. Durante las maniobras, las fuerzas navales de ambos países de Asia practican comunicación conjunta, despliegue de unidades de rescate y coordinación de aeronaves y buques en escenarios simulados.

Ejercicio SAREX (Search and Rescue Exercise) (3)

¿Qué peso tiene esta acción en conjunto?

La reanudación de estos ejercicios tiene un fuerte valor simbólico. El último SAREX bilateral entre ambos países se había realizado en 2017, y desde entonces las tensiones políticas habían impedido su continuidad. Sin embargo, la creciente complejidad del entorno de seguridad en el Indo-Pacífico ha impulsado a Japón y Corea del Sur a fortalecer su cooperación en áreas específicas donde existe un interés común y no controversial, como la respuesta a desastres marítimos.

Aunque SAREX no es un ejercicio de combate ni una alianza militar formal, su reactivación representa un avance importante en la construcción de confianza entre dos países que históricamente han mantenido relaciones difíciles. En este contexto, la búsqueda y rescate en el mar se convierte en un terreno neutral donde la cooperación práctica puede avanzar incluso cuando persisten diferencias políticas más profundas.

Para Japón y Corea del Sur, la decisión de retomar estos entrenamientos también refleja la necesidad de mejorar la interoperabilidad de sus fuerzas navales en una región donde el tráfico marítimo es intenso y los riesgos de incidentes en el mar son constantes. Además, la coordinación entre ambas armadas resulta clave para responder de manera rápida y eficaz ante emergencias en aguas cercanas a la península coreana y el archipiélago japonés.