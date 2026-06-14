Si haces tu firma con nombre completo, te contamos qué significa sobre vos

Cuando alguien firma con su nombre, suele hacerlo por razones que pueden ir desde lo práctico y lo profesional hasta lo emocional y simbólico. Según la grafología, no se trata solo de una formalidad, sino de una manera de presentarse al mundo con una identidad clara y completa. Pero poner el nombre completo también nos indica algo.

firmar con nombre completo (1) Cuando se firma con nombre completo, hace relación entre el "yo" íntimo y la tradición familiar. Foto elEcomista

En ese sentido, la letra en la firma simboliza el yo manifestado o social y la firma es el yo real o íntimo, con ambos se puede deducir si el autor se comporta delante de los demás de acuerdo o no con su verdadera forma de ser. Cualquier diferencia entre estos aspectos refleja dualidad en la conducta.

Cuando alguien firma con su nombre completo, sean los dos nombres o con el apellido, suele hacerlo por algo más allá de una formalidad, sino como una manera de presentarse al mundo con una identidad clara y completa. Transmite seriedad y responsabilidad de quien la hace con un deseo de dejar constancia de quién es y su compromiso con lo que expresa o firma.

Además, usar el nombre completo y el apellido, por ejemplo, demuestra un equilibrio entre el rol familiar y el social.