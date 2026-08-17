Comprar una palta (o aguacate) suele convertirse en una especie de lotería en algunas ocasiones. Uno elige la pieza con más fe que certezas, llega a casa, la corta con cuidado para armar unas tostadas y, de repente, se encuentra con una sorpresa poco feliz: una red de hilos, venas o fibras negras que atraviesan toda la pulpa, y muchos no entienden qué significa.
Qué significa cuando una palta tiene hilos negros por dentro: la señal secreta que pocos conocen
La reacción inmediata suele ser el rechazo y la pregunta inevitable: ¿se puso mala la palta, es peligrosa para la salud o se puede aprovechar igual?
La reacción inmediata suele ser el rechazo y la pregunta inevitable: ¿se puso mala la palta, es peligrosa para la salud o se puede aprovechar igual? Detrás de este fenómeno visual tan común se esconde una explicación científica que pocos conocen.
Qué significa cuando una palta tiene hilos negros por adentro
Aunque a simple vista parezca un hongo o un síntoma avanzado de putrefacción, la realidad es muy distinta. Esos filamentos oscuros que arruinan la estética cremosa de la palta son, en esencia, tejido vascular colapsado.
Se trata de los pequeños conductos por los cuales el aguacate se alimenta, respira y se hidrata mientras cuelga de las ramas del árbol. Su aparición suele responder a dos motivos principales.
Si durante su etapa de crecimiento en la planta el árbol sufrió períodos de sequía extrema seguidos de lluvias abundantes, o bien cambios bruscos de temperatura, los conductos internos de la palta sufren alteraciones y se oxidan de manera prematura.
Es un clásico de las cámaras frigoríficas o de las heladoras hogareñas mal reguladas. Cuando la fruta pasa demasiados días expuesta a temperaturas demasiado bajas para su naturaleza, las células internas mueren y se oscurecen.
¿Se puede consumir una palta con hilos negros?
La respuesta corta es sí. En la gran mayoría de los casos, la fruta es completamente segura para la salud, siempre y cuando se evalúen ciertos parámetros fundamentales de higiene y estado:
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El aroma: si mantiene su olor fresco característico, no hay riesgo. Si presenta un olor rancio, avinagrado o a fermentación, lo mejor es descartarla por completo.
La presencia de moho: si además de las venas oscuras notas rastros de pelusa blanca, verdosa o manchas de hongos activos, el alimento ya no es apto para el consumo.
La textura: los hilos negros no son tóxicos, pero sí pueden aportar una textura fibrosa o un leve dejo amargo.
En pocas palabras
- Hilos negros: las venas oscuras en paltas y aguacates son tejido vascular colapsado, no moho ni putrefacción.
- Causas: se originan por estrés hídrico o térmico en el árbol, o por refrigeración inadecuada de la fruta.
- Consumo: la palta con hilos negros es segura si no presenta moho, mal olor o textura alterada.