Qué significa cuando una palta tiene hilos negros por dentro: la señal secreta que pocos conocen

Se trata de los pequeños conductos por los cuales el aguacate se alimenta, respira y se hidrata mientras cuelga de las ramas del árbol. Su aparición suele responder a dos motivos principales.

Por más que parezca que no, la palta en estas ocasiones puede consumirse.

Si durante su etapa de crecimiento en la planta el árbol sufrió períodos de sequía extrema seguidos de lluvias abundantes, o bien cambios bruscos de temperatura, los conductos internos de la palta sufren alteraciones y se oxidan de manera prematura.

Es un clásico de las cámaras frigoríficas o de las heladoras hogareñas mal reguladas. Cuando la fruta pasa demasiados días expuesta a temperaturas demasiado bajas para su naturaleza, las células internas mueren y se oscurecen.

¿Se puede consumir una palta con hilos negros?

La respuesta corta es sí. En la gran mayoría de los casos, la fruta es completamente segura para la salud, siempre y cuando se evalúen ciertos parámetros fundamentales de higiene y estado: