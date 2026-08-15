Spagheti o Penne rigate: ¿de dónde viene el nombre de las pastas y qué significan?

Spaghetti: esos cordones finos que unen a todo el mundo se traducen como cordoncillos, ya que spago en italiano significa “cordón”. El diminutivo refleja tanto su delgadez como su longitud. Su nombre muestra hilos largos que simbolizan lo más básico de la cocina italiana y que se enredan con la salsa roja mejor que ninguna otra pasta.

Penne: aunque muchos asocian el nombre con otra cosa, penne en realidad significa “plumas”. Los extremos de los fideos cortados en diagonal se asocian a la punta de una pluma estilográfica, y su forma permite que la salsa penetre en su interior.

Ravioli del italiano raviolo es el nombre de un tipo de pasta rellena realizada con diferentes ingredientes y generalmente replegada en forma cuadrada.

Fusilli: del italiano fuso, el instrumento para hilar lana. Del latín fusus, esta pasta en espiral se llama así por las herramientas de las hilanderas.

Farfalle: la pasta en forma de moño tiene su nombre proveniente de mariposa.

Raviolis: derivarían de riavvolgere que es envolver, o del genovés antiguo raviole, vinculado a un término para preparaciones rústicas hechas doblando masa sobre rellenos.

Ñoquis: su nombre provendría de la raíz germánica noca, que significa nudillo, describiendo su aspecto pequeño, denso y redondeado.

Tallarines: derivan del verbo tagliare, que significa cortar, en referencia a las tiras obtenidas al extender y laminar la masa.

Estos son algunos de los nombres de las pastas más conocidas, así que ahora cuando comas un buen plato de pastas sabrás sobre su origen.