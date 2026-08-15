Spagheti o Penne rigate: ¿de dónde viene el nombre de las pastas y qué significan?

Las pastas son un plato de comida muy elegido y que les juega mano a mano a otras miles de recetas. Es la elegida para los domingos en familia o un viernes a la noche con amigos. En todas sus variedades, las pastas tienen algo similar: un nombre que las identifica con una historia detrás.
Cada tipo de pasta esconde una historia en su nombre. Desde los Spaghetti o los Penne, su etimología refleja su forma y su origen cultural. Es decir, la lengua italiana también se come: ¿Qué significa cada uno de esos nombres?
¿De dónde viene el nombre de las pastas y qué significan?
Quizá te preguntes de qué sirve saber qué significa “farfalle” o “spaghetti”, pero conocerlo refleja cierta ventaja cultural la próxima vez que toque pedir pastas en un restaurante. Porque la etimología culinaria también tiene su toque y muestra cómo la cocina italiana habla su propio idioma.
Spaghetti: esos cordones finos que unen a todo el mundo se traducen como cordoncillos, ya que spago en italiano significa “cordón”. El diminutivo refleja tanto su delgadez como su longitud. Su nombre muestra hilos largos que simbolizan lo más básico de la cocina italiana y que se enredan con la salsa roja mejor que ninguna otra pasta.
Penne: aunque muchos asocian el nombre con otra cosa, penne en realidad significa “plumas”. Los extremos de los fideos cortados en diagonal se asocian a la punta de una pluma estilográfica, y su forma permite que la salsa penetre en su interior.
Fusilli: del italiano fuso, el instrumento para hilar lana. Del latín fusus, esta pasta en espiral se llama así por las herramientas de las hilanderas.
Farfalle: la pasta en forma de moño tiene su nombre proveniente de mariposa.
Raviolis: derivarían de riavvolgere que es envolver, o del genovés antiguo raviole, vinculado a un término para preparaciones rústicas hechas doblando masa sobre rellenos.
Ñoquis: su nombre provendría de la raíz germánica noca, que significa nudillo, describiendo su aspecto pequeño, denso y redondeado.
Tallarines: derivan del verbo tagliare, que significa cortar, en referencia a las tiras obtenidas al extender y laminar la masa.
Estos son algunos de los nombres de las pastas más conocidas, así que ahora cuando comas un buen plato de pastas sabrás sobre su origen.
En pocas palabras
- Nombres de pastas: el origen etimológico de las pastas como Spaghetti o Penne refleja su forma y cultura italiana.
- Significados etimológicos: cada nombre de pasta, como fusilli (huso) o farfalle (mariposa), cuenta una historia ligada a su forma o uso.
- Cocina italiana: conocer la etimología de los nombres de las pastas enriquece la experiencia cultural al consumirlas.