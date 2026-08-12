El nombre catalán que es tendencia en Argentina

Una tradición que vuelve: los nombres antiguos que volverán a imponerse en 2026. Foto gentileza elpais.es

Dídac, el nombre catalán que es tendencia

Dídac es la variante catalana del nombre Diego en castellano. Posee raíces asociadas al latín y al griego, y su significado está vinculado al conocimiento y la sabiduría, interpretándose como "instruido", "educado" o "didáctico". Gracias a su sencillez, carácter distintivo y sonoridad moderna pero tradicional, conquistó a las familias que buscan una alternativa original para sus hijos.

Elegir el nombre de un bebé es toda una responsabilidad.

Otros nombres catalanes populares y sus significados

Además de Dídac, existe una amplia variedad de nombres catalanes de origen germánico, latino, griego o celta que se convirtieron en tendencia por su historia y personalidad: